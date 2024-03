Posse y Francos sellaron el apoyo de diputados del PRO a la ley Bases

El ministro del Interior, Guillermo Francos, mantuvo ayer reuniones en Casa Rosada con referentes del PRO para ratificar el respaldo de ese espacio a la nueva Ley de Bases que girará el oficialismo al Congreso. Este lunes, ambos funcionarios recibieron al jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, y luego a tres diputados del bloque del PRO, Cristian Ritondo, Silvia Lospenatto y Silvana Giúdici.

Si bien el PRO, a través del voto positivo de todos sus diputados durante las sesiones extraordinarias de enero, ya había acompañado la primera versión de la ley ómnibus que al final naufragó por los votos negativos en el tratamiento en particular, ahora Francos decidió volver a reunirse con sus referentes para ratificar el apoyo de esta fuerza, que se viene mostrando como aliada a los libertarios.

Tras la reunión, Ritondo confirmó que el PRO volverá a votar a favor del proyecto del Gobierno, en su nueva versión más acotada que la original, para avanzar en desregulaciones de la economía, entre otras iniciativas que encierran sus 266 artículos más sus anexos.

"El bloque del PRO va a volver a acompañar. Esta ley es necesaria sobre todo para el tema de atraer inversiones", confirmó Ritondo a un grupo de periodistas acreditados. Al respecto, se mostró confiado en que ahora la iniciativa sí sea aprobada y que no fracase como en enero pasado: "No creo que vuelva a pasar lo de antes, ahora los artículos se conocen, son más claros, no hay lugar para el tema de votarla en general pero después no en particular", consideró el titular de la bancada.

Se espera que la iniciativa, que aún se conoce a través de un borrador y su versión final debe girarse al Congreso, se comience a tratar en comisiones a mediados de abril y que para alrededor del 24 de ese mes llegue al recinto.

Una de las claves para que el oficialismo pueda sacar adelante el proyecto será la postura que adopten los diputados del bloque que lidera Miguel Ángel Pichetto: "Esperemos que ahora pueda ordenar a la tropa", deslizaron los representantes del PRO ante una consulta de Noticias Argentinas.



CON GOBERNADORES

El Gobierno de Javier Milei tenía previsto concretar ayer una nueva reunión con gobernadores para avanzar en el debate de la Ley Ómnibus, pero se decidió posponerla para el 4 de abril. Se trataba de un nuevo capítulo en la serie de reuniones que se vienen coordinando desde el Ministerio de Interior con mandatarios provinciales y legisladores de varios tintes políticos.

Si bien hasta la tarde del domingo se sabía que el encuentro tendría lugar este lunes en Casa Rosada, a las 15.30, el mismo fue postergado para después de Semana Santa por "cuestiones de agenda", precisó el vocero Manuel Adorni.

La idea era que el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, la presidiera y que participaran el ministro del Interior, Guillermo Francos, el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y el secretario de Interior, Lisandro Catalán, respectivamente. Además, no se descartaba la participación del asesor presidencial Santiago Caputo, quien suele dar el presente en estos debates.

Entre las opciones, se barajaba la posibilidad de llevar adelante un encuentro mixto, en el que algunos gobernadores se conectaran de manera virtual y otros asistieran a las oficinas del ministro. Es un cónclave central para la administración libertaria que trabaja en recuperar los canales de diálogo con los actores políticos en vísperas de aprobar la nueva versión de la Ley Ómnibus tras las fuertes críticas de Milei a los gobernadores.



RUMBO A SALTA

El ministro del Interior, Guillermo Francos, viajará este martes a la provincia de Salta para reunirse con 10 gobernadores del NOA y el NEA "para avanzar y entender su visión sobre la Ley Bases y las reformas fiscales", informó esa cartera.

"Las medidas (de la gestión Milei) están dando resultado en la macroeconomía, y eso se verá en el bolsillo en los meses siguientes. Medidas como la Ley Bases generarán inversiones. Hay un conjunto de medidas que harán que la economía crezca. Cada mes que pase, veremos una mejora en los indicadores económicos", sostuvo el funcionario.

Y agregó: "Estamos trabajando para consensuar con cada uno de los sectores para que no se trabe. Me gustaría ver a todos los gobernadores, a los presidentes de bloques, empresarios, gremios, a todos sustentando esto que tiene que ver con el crecimiento de la Argentina". "Pretendemos generar un enorme consenso en respetar los valores que dice la Constitución Nacional. Si todos cumplimos con los mandatos históricos, tal vez podremos salir adelante", finalizó Francos.