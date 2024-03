Lo que viene para la Crema

Atlético de Rafaela, que volvió a estar en deuda con su juego, igualó sin goles ante Brown de Adrogué, el último de la tabla en esta zona B de la Primera Nacional. Fue 0 a 0 por la fecha 8 y ahora los de Ezequiel Medrán acumulan cuatro sin victorias, con tres empates y una derrota.

Con el punto de anoche Atlético suma 9 unidades en el torneo y el conjunto de Pablo Vico despegó del fondo y ahora tiene 4, y sigue sin ganar en el año.

El elenco albiceleste no tendrá descanso y este martes volverá a los entrenamientos para empezar a prepararse para lo que viene: Almagro.

La Crema estará visitando al ‘Tricolor’ por la fecha 9 el próximo sábado 30 de marzo a las 16hs, encuentro que se podrá ver vía streaming por TyC Sports Play.

Almagro llegará con algo más de descanso a dicho compromiso tras su presentación del último sábado, con caída por 4-1 ante San Telmo. En dicho juego fue expulsado Luis Jeréz Silva por lo que el DT Norberto Paparatto deberá realizar al menos una modificación. Suma seis sin ganar con cuatro empates y dos derrotas.

Tras dicho compromiso Atlético volverá al Monumental de barrio Alberdi para recibir en la fecha 10 a Defensores de Belgrano, posteriormente deberá ir a Chaco For Ever.