No habrá clases en la Escuela de la Plaza

Tres de cada cuatro docentes de la Escuela Particular N° 1.331 "De la Plaza" se plegarán desde hoy al paro de 48 horas del Sadop para reclamar un aumento en sus salarios. La medida es inédita: en sus 34 años de historia nunca se realizó un paro en la Escuela de la Plaza de Rafaela. La comunicación de las autoridades del establecimiento a los padres se realizó a través de un correo electrónico pasadas las 14 horas, lo que disparó una reacción de padres tan sorprendidos como indignados. Los grupos de WhatSapp se encendieron y se convirtieron en un polvorín, con críticas hacia la institución y con una actitud comprensiva hacia el personal docente.

"¿Con el valor elevado de las cuotas que pagamos tenemos que soportar un paro? Esto no puede ser, tenemos que exigir que se dicten clases normalmente. Encima la institución recibe fondos del Gobierno provincial para pagar salarios de docentes y no docentes", sintetizó una mamá sobre las sensaciones que generó el mensaje de la Escuela de la Plaza. Y se organizó una protesta espontánea para las 15:30 frente a la sede ubicada en Bv. Yrigoyen y 4 de Enero.

El grupo de madres y padres fueron recibidos por docentes y personal directivo, que explicó la situación y reconoció que la ausencia de más de 60 docentes que adherirán hoy y mañana al paro de Sadop hará imposible el normal dictado de clases. Como 20 docentes sí concurrirán a trabajar, algunos grados y cursos tendrán clases en forma parcial.

Sin embargo, no hubo respuestas de la conducción de la Asociación Civil Universidad Santiago del Estero (ACUCSE), que está a cargo de la Escuela de la Plaza, lo que aumentó la bronca de madres y padres, que incluso anticiparon que hoy llevarán a sus hijos al establecimiento a pesar de la falta de personal.

"Tienen la obligación de buscar docentes reemplazantes para quienes no dicen clases, tal como lo hicieron los Colegios San José y Misericordia", reclamaron los padres autoconvocados.

Los docentes que se sumarán a la medida de fuerza también enviaron un comunicado a los padres para fundamentar su decisión. "Como es de público conocimiento, la situación económica es apremiante y el salario docente en los últimos meses se ha visto reducido. Fueron varios los intentos para, mediante el diálogo, lograr el reconocimiento económico y los recursos materiales que el trabajo que realizamos, merece. No habiendo recibido respuesta a nuestras solicitudes de reunión por parte de la Comisión Directiva de ACUCSE, ni propuestas salariales acordes a las funciones que este plantel docente desarrolla en la institución, hemos decidido sumarnos al plan de lucha colectivo que llevan adelante nuestros compañeros y compañeras en toda la provincia ya que entendemos que es en ese espacio en el que debemos defender nuestro derecho a un salario digno", señalaron.

"Las familias hacen un gran esfuerzo para enviar a sus hijos/as a esta escuela y, como sus docentes, creemos que las condiciones de trabajo deben mejorar", sostuvieron a la vez que agradecieron "profundamente el acompañamiento de las familias que comprenden la validez del reclamo". "Somos conscientes del impacto que esta decisión tiene y queremos aclarar que no fue improvisada, que llegamos hasta aquí habiendo debatido mucho y con seguridad de que es el camino para hacer valer nuestro derecho a un salario digno, acorde a las exigencias que se nos plantean por pertenecer y sostener la calidad educativa de la Escuela de la Plaza", concluyeron.

El martes 26 de mayo de 2015, el gobierno de Santa Fe reconoció al nivel primario y secundario de la “Escuela de La Plaza” de Rafaela como institución educativa de gestión privada que recibe aportes del Estado destinados a cargos docentes y de asistentes escolares, en un acto que presidió el entonces gobernador, Antonio Bonfatti. En la oportunidad, el mandatario entregó los decretos Nº 1.237 y 1.238 que incorporan al sistema de aportes estatales para escuelas de gestión privada a la Primaria N° 1.331 y a la Secundaria Orientada N° 3.091, respectivamente.