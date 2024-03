Colón ganó y es el único líder

Colón de Santa Fe le ganó anoche por 1 a 0 a Gimnasia y Tiro de Salta por la octava fecha de la Primera Nacional.

Axel Rodríguez, exdelantero de Instituto de Córdoba, marcó el único gol del partido en la cancha del Sabalero.

De esta manera el conjunto santafesino quedó como líder de la Zona B ya que aprovechó la caída de Defensores de Belgrano por 3 a 0 ante Chaco For Ever en el norte del país.



OTROS RESULTADOS. Alte. Brown 0 - Gimnasia Mendoza 0, Estudiantes de Río Cuarto 0 - Mitre de Santiago del Estero 0, Atlanta 0 - Nueva Chicago 0, Chaco For Ever 3 - Defensores de Belgrano 0.



LAS POSICIONES: Colón 18, puntos; Defensores de Belgrano 17; San Telmo 15; Nueva Chicago 14; Aldosivi 13; Gimnasia de Salta 13; Mitre de Santiago del Estero 11; Temperley 10; Defensores Unidos 10; Atlanta 10; Dep. Morón 10; Chaco For Ever 9; Atlético de Rafaela 9; Gimnasia Mendoza 9; Almagro 7; Alte. Brown 6; Estudiantes Río Cuarto 6; Brown de Adrogué 4; Deportivo Madryn 3.



LA PRÓXIMA FECHA (9°): Sábado 30/03: 15.05hs (tv) Gimnasia Mendoza vs Colón, 16hs Almagro vs Atlético de Rafaela, 16hs Temperley vs Defensores Unidos. Domingo 31/03: 15.30hs (tv) Nueva Chicago vs Alte. Brown, 16hs Gimnasia Salta vs Estudiantes Río Cuarto, 19hs Brown de Adrogué vs Dep. Madryn, 20hs Dep. Morón vs Atlanta. Lunes 01/04: 15.30hs (tv) Def. de Belgrano vs San Telmo, 16hs Mitre (SdE) vs Aldosivi.