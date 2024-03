Nueve proyectos con despacho, que por el feriado se tratarán el primer jueves de abril

La mañana transcurrió ayer de manera tranquila en el recinto del sexto piso donde se encuentra la sede del Concejo Municipal, aunque fueron muchos los proyectos que recibieron despacho de comisión para la próxima sesión ordinaria, prevista para el jueves 4 de abril tras las mini vacaciones de seis días por la Semana Santa y los feriados de abril. La única ausencia fue la del concejal Juan Senn -al igual que en la sesión del pasado jueves-, quien aún se encuentra en recuperación por padecer dengue.

En el menú de proyectos, el Departamento Ejecutivo envió la ordenanza mediante la cual solicita al Cuerpo Legislativo la autorización para realizar el Censo Industrial Rafaela 2024 a través del Instituto de Capacitación y Estudio para el Desarrollo Local (ICEDeL). Este organismo tendrá a su cargo la planificación, organización, realización y supervisión del Operativo Censal que comprenderá el conjunto de tareas precensales, censales y post censales.

En su Artículo 3°, el proyecto sostiene que “el objetivo del CIR 2024 será contar con información de todas las industrias rafaelinas en lo que se refiere a antigüedad de la firma y forma jurídica, producción, recursos humanos, personal ocupado, facturación y exportación, capacitación, formas de gestión, innovación, relación con otras instituciones, inversiones, alianzas estratégicas, nuevas tecnologías de la comunicación y la información, que permitan al Municipio y a instituciones ligadas al sector productivo, generar acciones y políticas que favorezcan el desarrollo económico".

La concejal oficialista, Alejandra Sagardoy explicó que “el Ejecutivo pide autorización para que el ICEDEL lleve adelante el Censo Industrial Rafaela 2024, ya que el último fue realizado en el año 2018". "Creo que después de seis años, es importante recabar información y datos sobre la cantidad de industrias que tenemos en la ciudad. Así se podrán llevar medidas, acciones y políticas públicas para favorecer el desarrollo productivo", fundamentó.

A través de otro proyecto, los concejales de los bloques oficialistas Juntos por el Cambio y Unidos para Cambiar Santa Fe proponen modificar los artículos 2° y 3° de la Ordenanza 5394 referida a “Nombres para calles, barrios y espacios públicos”. Dicha normativa establece que las denominaciones de calles, barrios y espacios públicos de la ciudad deben seguir la paridad de género respecto de la imposición de nombres. Por lo sucedido recientemente con los casos del Barrio 42, en el que los vecinos eligieron designar el sector con el nombre “Lionel Messi”, y de los barrios Villa Aero Club y Villa Los Álamos, que definieron su unificación bajo el nombre de Álamos del Aero Club, se planteó la modificación del Artículo 2° exceptuando “barrios”. “Resulta relevante priorizar y respetar la voluntad de los vecinos respecto del vecindario donde habitan, destacando los lazos humanos establecidos desde el sentido de pertenencia afianzado”, expresa en sus considerandos. Su artículo 3° también se modificó, quedando ahora redactado así: “Cupo femenino. Cuando la imposición se realiza a partir de las pautas N1° y/o N2°, al menos el 50% de los nombres impuestos a calles y/o espacios públicos, exceptuando barrios, deben ser de género femenino".



MINUTAS CON PEDIDOS DE INFORMES

Los concejales del Frente de Todos y Unidos Avancemos presentaron -a través de una minuta de comunicación- un pedido al DEM para "incorporar en sectores donde el arbolado es tupido, un brazo metálico inferior para reforzar la iluminación peatonal, informe en qué sectores sería posible avanzar rápidamente, y si se han presentado solicitudes de financiamiento para continuar con el plan de recambio de luminarias de alumbrado público por artefactos LED, recordando que el Presupuesto 2024 contempla una partida específica para tal fin".

En los fundamentos, además de resaltar la importancia de la mejora lumínica, se destaca que es “necesario contar, en caso de existir, con los detalles del plan de trabajo con los sectores a incorporar, y considerarlo prioritario para la ejecución de labores”.

Por otra parte, y ante el problema que afectó la web de la Municipalidad durante 11 días, los concejales de la oposición solicitan al Ejecutivo que “informe cuál fue la problemática que causó la salida de servicio; cuál es la situación actual y qué acciones se están llevando a cabo para su restitución; si existen alternativas para que la ciudadanía y las empresas puedan acceder a la información, efectuar pagos y realizar demás gestiones administrativas; y si existe una fecha probable en la que se solucionará la problemática”.

El portal municipal se cayó el martes 12 de marzo pasado y recién fue recuperado el viernes pasado, aunque aún no funciona con normalidad más allá que permite a comercios, industrias y profesionales liquidar los importes correspondientes al Derecho de Registro e Inspección.





Por medio de otro pedido de informes, la oposición solicitó al Ejecutivo aclare cuál es el estado de las rendiciones correspondientes al Programa Promoción y Asistencia de espacios de Primera Infancia por parte del Gobierno nacional recepcionadas por el Municipio hasta el día 10 de diciembre de 2023. Esto, a raíz de la reciente difusión sobre presuntas irregularidades en la rendición de cuentas que constató una auditoría interna en el área de Niñez de la Nación que ordenó realizar la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Sucede que una de las instituciones educativas de nuestra ciudad (entre otras del país), específicamente el Jardín Materno Infantil Municipal N° 3, es uno de los destinatarios de estos fondos cuestionados y que apuntan al gobierno nacional anterior por presuntos delitos de defraudación del Estado, entre otras cosas.

Ante esta versión, la Subsecretaria de Auditoría, Evaluación y Transparencia Silvina Imperiale, ya informó que las rendiciones de cuenta sí se hicieron (por unos 9 millones de pesos) y que están a disposición. En los fundamentos de la minuta se resalta: “En medios de comunicación se informó que habría habido irregularidades en las rendiciones referentes al mencionado Programa, el cual tiene por objetivo garantizar una adecuada y saludable nutrición de los niños, así como promover la estimulación temprana y el cuidado de los menores en situación de extrema vulnerabilidad por parte de la gestión municipal anterior. Peticionamos a las áreas técnicas involucradas la información correspondiente a las rendiciones mencionadas a fin de esclarecer y/o rectificar los dichos alcanzados”.

Al respecto, el concejal Martín Racca expresó: “Hemos hecho algunas averiguaciones, y me parece pertinente que la información sea clara y que se trabaje estrictamente en la transparencia. Si bien nuestro espacio político es el que está observado -hasta el 9 de diciembre el intendente fue Luis Castellano-, nosotros promovemos este proyecto para aclarar toda la información. Se tildó, rozó, se comunicó cuestiones relacionadas con la “corrupción” y me parece una palabra muy fuerte. Por eso pedimos la información correspondiente; que nos la pasen por escrito, y evaluaremos luego lo que cada uno quiera decir al respecto”.



PROYECTOS DE RESOLUCIÓN

Un proyecto de resolución impulsado por la oposición, tiene que ver con la Policía de Acción Táctica (PAT), que desde el año 2020 prestaba servicio en Rafaela, y que, por decisión del Ministerio de Seguridad provincial, desde el día 16 del corriente ha sido trasladada a Rosario. “Queremos saber cuál va a ser la estrategia para reemplazar el accionar de 48 policías que tenían funciones específicas, sobre todo en prevención en la zona más caliente de la ciudad”, justificó Racca. Sagardoy anticipó una respuesta al señalar que “el sistema de seguridad de Rafaela se reforzó con 35 policías y también con recursos materiales, pero lo vamos a informar”.

Del bloque oficialista, defendieron un proyecto en el cual se solicita a la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda del Gobierno Nacional que disponga las acciones de limpieza y corte de césped en el predio donde se construyen 48 unidades de departamentos del programa PROCREAR II ubicado sobre Bv. Lehmann, en barrio San José, aunque actualmente la obra está paralizada. El proyecto tiene adjunto fotografías que muestran la altura del césped y la falta de limpieza, lo cual está causando la proliferación de mosquitos y otras alimañas que representan un riesgo para la salud en los vecinos.

También, presentaron un proyecto para solicitar a la Superintendencia de Riesgos de Trabajo de la Nación la reubicación de la sede de la Comisión Médica de la ciudad, que funciona en el área industrial, y ampliar la estructura de personal.

Una vez tratados todos los proyectos, la reunión llegó a su fin. Por ser jueves Santo, esta semana no se llevará a cabo la sesión ordinaria, posponiéndose la misma al cuatro de abril.