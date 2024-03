“El gobierno está haciendo un esfuerzo enorme y presenta la mejor oferta posible”

El Gobierno provincial recibió este lunes a los representantes de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), en el marco de una nueva reunión paritaria para definir la recomposición salarial del mes de marzo. El encuentro se desarrolló en la sede de Casa de Gobierno, en Santa Fe.

La propuesta consiste en un aumento del 20% para los trabajadores con categoría 1, 2 y 3 y de un 17% para trabajadores con categorías 4 a 9, y contempla al sector pasivo y de las fuerzas de Seguridad. Vale señalar que los efectivos policiales -más allá de la espera del acuerdo-, ya cobrarán en sus próximos haberes la suba propuesta.

El incremento total acumulado respecto al mes de diciembre está en el orden del 56,4% para los trabajadores de las categorías 1, 2 y 3 y del 53,4% de los trabajadores de las categorías 4 a 9.

En la oportunidad, el ministro de Gobierno e innovación Pública, Fabián Bastia explicó que “hemos hecho un esfuerzo enorme y va en línea con lo que prometió la gestión de gobierno de Maximiliano Pullaro desde el día que asumimos”.

“Hacemos todo lo que está a nuestro alcance porque entendemos la importancia que cada uno tiene en el sector público, que no es solamente los salarios, sino todas las necesidades que tenemos que atender. Por eso nos ponemos en el lugar de todos los santafesinos y de todos esos que no son trabajadores públicos y que están pasando difíciles momentos y que también se ha puesto sobre la mesa cada vez que debatimos sobre estos temas”, agregó Bastia.

“Las ofertas se van construyendo a partir del esfuerzo que nuestro ministro de Economía y todo el gobierno lleva adelante día a día, porque en nuestro país todos los días cambian las cosas, en todo momento se van dando circunstancias macroeconómicas que impactan y, hasta ahora, no hemos tenido ninguna que impacte en aumento de los recursos para nuestra provincia”, sostuvo el ministro.

En tanto, el ministro de Economía, Pablo Olivares, puntualizó que la propuesta consiste en “un incremento para todo el escalafón central de la administración central y se extiende para API y Catastro. Es un incremento remunerativo en su totalidad con porcentajes que priorizan a las 3 categorías inferiores, que van a tener un incremento del 20% sobre la base del mes de diciembre. Mientras que las otras seis categorías van a tener un incremento del 17% sobre la base de diciembre”.

“Esto hace que el incremento total acumulado respecto al mes de diciembre van a estar en el orden del 56,4% para los trabajadores de las categorías 1, 2 y 3 y del 53,4% de los trabajadores de las categorías 4 a 9. Ningún trabajador va a percibir un incremento menor de $ 50.000 respecto del salario de febrero. Construimos esta oferta en un diálogo y queremos destacar la manera de construir y superar las dificultades de esta manera”, resaltó Olivares.

En ese marco, el ministro de Economía afirmó que “se trata de un esfuerzo muy importante, las necesidades son múltiples. Estamos en un momento macroeconómico complicado con la caída de un 5% del PBI, con un gobierno nacional que hace de un método la licuación del gasto y la reducción de los ingresos a las provincias”.



PRIORIDADES DEL GOBIERNO

“Todo eso implica un esfuerzo enorme que va a hacer la provincia de Santa Fe para poder lograr esta actualización de más del 50% de los salarios respecto de diciembre y atender todas estas temáticas. Esta propuesta se traslada también a las fuerzas de seguridad, que son trabajadores que han estado a disposición permanente en la situación que atraviesa la provincia y que, al mismo tiempo, por indicación del gobernador Maximiliano Pullaro, van a tener el mejor beneficio que pueda otorgar la provincia de Santa Fe. Cualquiera sean los sectores, los trabajadores del sector seguridad van a tener siempre el mejor acuerdo que pueda lograrse”, destacó Olivares.

Por último, el ministro de Economía indicó que “las condiciones que atraviesan el país hacen prácticamente imposible lograr acuerdos que involucren varios meses y la posibilidad de sentarnos mes a mes es un desafío distinto. En el caso de aceptar esta propuesta, los trabajadores cobrarán el aumento por planilla complementaria en el mes de abril, lo antes posible”.

De la reunión paritaria en Casa de Gobierno participaron el secretario general de UPCN, Jorge Molina; el secretario adjunto de ATE, Marcelo Delfor; el ministro de Trabajo, Roald Báscolo, y el secretario de Vinculación Institucional, Julián Galdeano, entre otros.



A CONSIDERAR

Mientras tanto, tras el encuentro, Marcelo Delfor, secretario adjunto de ATE, señaló que la oferta "es considerable". En diálogo con la prensa, amplió: "Veníamos planteando que las propuestas que se dieron a conocer antes de nuestras paritarias no iban a ser resueltas en forma favorable. Ambas partes coincidimos en darnos un poco más de tiempo para elaborar una propuesta que ahora sí pueda ser puesta a consideración". En tanto, Jorge Molina, referente de UPCN, manifestó que "esta propuesta beneficia, es global para todo el mundo, pero sobre todo a los que menos ganan, influye de manera muy importante en enfermería, portería, en los que menos ganan y más necesidades tienen". Según precisó, el incremento es "remunerativo, bonificable y trasladable al sector pasivo sobre base diciembre".

La oferta del gobierno será puesta a consideración de los afiliados de ATE y UPCN en las próximas horas. Desde ATE indicaron que este martes se convocará a un plenario, mientras que en UPCN "el proceso de decisión comienza este lunes a la 17 y finaliza este martes al mediodía". Además del salario, los referentes de los gremios estatales pusieron sobre la mesa el reclamo por las cesantías en distintas áreas, como el Registro de la Propiedad y el Ministerio de la Producción, de nombramientos dispuestos al final de la gestión anterior.