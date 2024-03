Alfaro otra vez, en el camino albiceleste

Habrá que esperar hasta la expiración de este martes para evaluar una nueva presentación del Campeón del Mundo; los diferentes usos horarios de los Estados Unidos y la decisión de la empresa organizadora de llevar el juego a la costa Oeste, nos pedirán a cambio, un esfuerzo a los aficionados para resistir despiertos a un partido que finalizara a las 2 de la mañana del miércoles, todo fuera de foco si juntamos el horario del partido y otro rival de baja estatura comparativa, a pesar que la presencia de Gustavo Alfaro en el banco tricolor, le agregue para algunos, un incentivo criollo del que carece en general, esta nueva prueba en la ventana de marzo.

Ya analizamos lo improductivo del partido frente al El Salvador, por la escasa resistencia de un adversario desprovisto de jugadores de elite que estimulen y exijan el esfuerzo del último monarca en esta disciplina, las conclusiones del cuerpo técnico solo tienen un efecto a corto alcance, como por ejemplo, los cambios para esta noche y los argumentos para determinarlos, pero que en todo caso, nunca se basarán en el rendimiento sino en la recuperación física y las oportunidades que otros jugadores del plantel albiceleste, tendrán en los ya pactado y no por una pertinente calificación del juego de la semana pasada.

El equipo centroamericano ha sido el último en clasificarse -el sábado pasado- para la competición continental que se disputará entre junio y julio en suelo estadounidense y en la que la Albiceleste defenderá el título obtenido en Brasil 2021.

Por si hubiera pocos alicientes para este encuentro dirigido a la afición latinoamericana concentrada en Estados Unidos, y pese a la ausencia del capitán argentino, Lionel Messi, que levanta pasiones por donde va, Scaloni volverá a medirse a Alfaro, técnico al que ya derrotó en dos ocasiones cuando este dirigía a Ecuador, la última precisamente en cuartos de final de la Copa América 2021 (3-0).

Los 'ticos' llegan al encuentro contra Argentina después de haber concretado el logro de clasificarse para la Copa América, tras derrotar a Honduras por 3-1 en el repechaje de la Concacaf, mientras que la Albiceleste goleó 3-0 a El Salvador en un amistoso disputado el viernes y tuvo tiempo este fin de semana, incluso, de ver relajadamente un partido de la NBA.

"Obviamente es una prueba para aprender, porque vamos a intentar a hacer el mejor partido posible, pero es el campeón del mundo. Y tenemos el privilegio de jugar contra el campeón del mundo", indicó Alfaro tras la victoria de su equipo sobre Honduras.

El exentrenador de San Lorenzo, Rosario Central, Tigre o Boca Juniors, quien ha estado en la cuerda floja en el banquillo 'tico', señaló que prefiere "jugar con Argentina, Brasil, Uruguay, Inglaterra a jugar con otros equipos", porque lo que eleva a sus jugadores "es el nivel de los rivales" a los que se enfrenten.

El partido, además, pondrá frente a frente a dos futbolistas que fueron compañeros en el Real Madrid, el extremo Ángel Di María y el portero Keylor Navas, quienes coincidieron en los últimos momentos del 'Fideo' en el club merengue antes de partir al Manchester United y de ahí al Paris Saint-Germain: juntos conquistaron la Supercopa europea en 2014 contra el Sevilla.



CON MC ALLISTER Y JULIÁN DESDE EL ARRANQUE

A pesar que Lionel Scaloni no confirmó la formación inicial, se infiere que el mensaje previo del entrenador, les dio certezas a los referentes sobre en que partidos de esta gira, serían titulares y en cuales, solo desde el banco seguirían las acciones. En la previa de este amistoso Alexis Mac Allister hizo declaraciones que generaron ruido en nuestro medio, más allá del debate sobre las diferencias entre el fútbol argentino y el europeo, Mac Allister, claro, también habló sobre su presente con la Selección Argentina. Antes que nada, sobre la continuidad de Lionel Scaloni como DT, luego de aquella declaración que despertó las dudas de todo el año pasado post victoria ante Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas.

"La verdad que al principio fue una sorpresa para todos. No teníamos la información ni tampoco lo esperábamos porque la verdad que las cosas estaban yendo bastante bien, más allá de aquella derrota con Uruguay. Yo creo que era algo que nosotros como jugadores teníamos que respetar y él tenía que tomarse su tiempo para pensar en el futuro y en todo lo que está pasando. Y gracias a Dios se quedó con nosotros un tiempo más, él sabe que nosotros somos muy agradecidos con él y que queremos que siga liderando este gran grupo. Contentos porque vemos y necesitamos ese positivismo tanto de adentro como de afuera", señaló Alexis.

También explicó las complejidades para mantener el máximo nivel luego de haber ganado el último Mundial: "Si vas a diferentes momentos de jugadores después de ganar una Copa del Mundo, muchos jugadores te dicen que es difícil después de que llegaste a la cima de todo poder enfocarse en lo que viene. Creo que es normal. Está bueno que él se haya tomado su tiempo. Todo el grupo está enfocado y tenemos objetivos muy grandes para lo que viene así que contento de que siga con nosotros. Sin dudas de que el grupo tiene mucho positivismo".

La otra gema de La Scaloneta también aparecerá en escena en medio de grandes ponderaciones por sus últimos trabajos en este caso, en el City de Pep Guardiola, Julián Álvarez que al igual que su compañero de ataque Lautaro Martínez, lleva varios partidos sin anotar goles con La Gloriosa, tendrá minutos para interactuar con un sistema, en el cual la ausencia de Lionel Messi, le otorga oportunidades para construir su propia versión de esa influencia, sin ese generador inagotable de oportunidades.

Otra vez la pregunta que se reduce a la vara que deberá sortear Argentina y este lugar común en el que parece desarrollarse la previa de la Copa América y las ventanas de amistosos internacionales, con instancias más recaudatorias que valiosas deportivamente.



Estas son las probables formaciones y otros detalles del encuentro:



Estadio: Memorial Coliseum, Los Ángeles, Estados Unidos.

Horario: 23.50 TV: TyC Sports / TV Pública.



ARGENTINA: Emiliano Martínez o Walter Benítez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso; Nicolás González y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.



COSTA RICA: Keylor Navas; Gerald Taylor, Julio Cascante, Pablo Arboine, Francisco Calvo, Joseph Mora; Warren Madrigal, Orlando Galo, Jefferson Brenes, Álvaro Zamora; Manfred Ugalde. DT: Gustavo Alfaro.