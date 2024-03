Colidio fue titular en el empate de Dogos XV con Selknam

Dogos XV empató 23 a 23 con Selknam de Chile, este sábado en la cancha de Tala de Córdoba, por la sexta fecha del Súper Rugby Américas. El rafaelino Lorenzo Colidio fue titular en la tercera línea del local.

Tras quedar libre en la jornada anterior, el representativo cordobés retomó la acción y le ganaba bien a Selknam, pero se quedó en el final y los chilenos se lo empataron: 23 a 23. Así, el equipo de Nico Galatro no pudo quedar líder en soledad, compartiendo el puesto de privilegio con Pampas, que el viernes le ganó a Peñarol por 38 a 20.

Dogos malogró varios intentos de penales a los palos que hubiesen sentenciado el marcador, pero la insistencia del visitante tuvo su fruto, logrando con un try y su conversión, el empate en la última jugada.

El próximo rival de Dogos será Peñarol, en Montevideo, el 5 de abril.

Dogos XV (23): Mateo Soler; Lautaro Cipriani, Faustino Sánchez Valarolo, Felipe Mallía y Nahuel Romero; Valentino Dicapua y Agustín Moyano; Efraín Elías, Lorenzo Colidio y Felipe Villagrán; Franco Molina (cap) y Lautaro Simes; Pedro Delgado, Tomás Bartolini y Francisco Aguirre Gallardo.

Entrenador: Nicolás Galatro.

Ingresaron: Boris Wenger, Diego Correa, Octavio Filippa, Gregorio Hernández, Valentín Cabral, Nicolás Viola, Juan Bautista Baronio y Agustín De Vértiz.

Selknam (23): Luca Strabucchi; Nicolás Saab, Domingo Saavedra, Martín Dumay y José Ignacio Larenas; Felipe Méndez y Rafael Iriarte; Raimundo Martínez, Clemente Saavedra (cap) y Alfonso Escobar; Javier Eissman y Santiago Pedrero; Iñaki Gurruchaga, Diego Escobar y Simón Donoso.

Entrenador: Jake Mangin.

Ingresaron: Tomás Dussaillant, Javier Carrasco, Ignacio González, Federico Albrisi, Ernesto Tchimino, Marcelo Torrealba, Sebastián Bianchi y Nicolás Garafulic.

Tantos en el Primer Tiempo: 7 y 17′, Penales de Méndez (S); 13 y 23′, Penales de Dicapua (D); 30′, Gol de Dicapua por Try de Simes (D), y 34′, Try-Penal (D).

Amonestados: 26′ Gurruchaga (S), y 35′ González (S).

Resultado Parcial: Dogos 20 – Selknam 6.

Tantos en el Segundo Tiempo: 6′, Try de A. Escobar (S); 22′, Penal de Baronio (D); 26′, Try de Dussaillant (S), y 45′, Gol de Bianchi por Try de C. Saavedra (S).

Amonestados: 5′ Colidio (D); 30′ Cipriani (D) y Larenas (S), y 44′ Elías (D).

Cancha: Tala Rugby Club.

Árbitro: Simón Larrubia (Argentina).