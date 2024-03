Una carrera con todos los condimentos para Colapinto

Pese a una largada complicada, el argentino culminó séptimo en la Fórmula 2 en Australia tras ejecutar un gran avance pero fue descalificado por no cumplir con un procedimiento técnico.

El piloto argentino de Fórmula 2 Franco Colapinto protagonizó una intensa jornada en el Gran Premio de Australia, ya que por un problema con su auto llegó a estar 22°, recuperó 15 posiciones para finalizar séptimo, pero terminó descalificado por un error en la largada.

Tras unos inconvenientes en la salida, Colapinto llegó a estar en la última posición, pero se aprovechó de un accidente en el que terminaron varios autos involucrados y, con una muy buena actuación, escaló una gran cantidad de posiciones para cruzar la bandera a cuadros en el séptimo puesto.

No obstante, al nacido en Pilar, de solo 20 años, lo terminaron descalificando porque "no presionó ambos botones para activar el procedimiento de configuración de salida para la salida de la carrera".

De todas maneras, no todas fueron malas noticias este fin de semana para Colapinto, dado que en la sprint race culminó cuarto, lo que le permitió sumar cinco puntos.

La carrera fue ganada por Isack Hadjar. Se tomó revancha el francés, que logró el triunfo sobre Paul Aron (Hitech Pulse-Eight), quien llegó segundo, y Zane Maloney, quien completó los tres primeros lugares.

Luego de este resultado, Colapinto cayó a la 13° posición en el campeonato, con 13 unidades en tres fechas. El líder es el barbadense Maloney Zane, con 62.