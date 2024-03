La Provincia comenzó la auditoría sobre la gestión Perotti en Vialidad

"Estamos investigando lo qué pasó con #Vialidad Provincial en los últimos 4 años. Junto con el Gobernador @maxipullaro iniciamos una auditoría. La administración de los recursos públicos y sus obras deben ser #transparentes. No vamos a admitir la corrupción, el sobreprecio y los negociados fuera de la ley", publicó en sus redes sociales el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico.

Así, la Sindicatura General de la Provincia comenzó el miércoles pasado una investigación y auditoría de todo lo que hizo Vialidad provincial durante la gestión del ex gobernador, Omar Perotti, cuando Oscar Ceschi se desempeñó como administrador del organismo y el rafaelino, Daniel Ricotti, estuvo "al frente de la repartición", según dijo Enrico.

El 20 de febrero pasado, LA OPINIÓN publicó un artículo con el título "Por obras que se pagaron carísimas, Pullaro ordena una auditoría a Vialidad" en base a declaraciones del propio Enrico. "El Gobernador dio la orden y se va a realizar una auditoría desde el 2019 hasta el 2023, es decir durante la gestión de Omar Perotti", dijo en ese momento el ministro de Obras Públicas, que habló de "sospechas" y de presuntos "negociados".

Esta semana, Enrico volvió a la carga sobre el tema con la novedad de que la auditoría ya está en marcha. "No podemos permanecer de brazos cruzados cuando los comentarios en toda la provincia hablan de irregularidades de diferente naturaleza. Vialidad provincial fue algo objetable y oscuro dentro del gobierno de Omar Perotti. Esto es conocido de norte a sur en toda la provincia", subrayó Enrico.

"Estos indicios motiva que el Estado provincial ponga en marcha un mecanismo que está previsto en la Constitución provincial y en la ley, que es la articulación con la Sindicatura General de la provincia para hacer una auditoría completa del funcionamiento de Vialidad en los últimos dos años, que implica un análisis sobre todas las contrataciones, adjudicaciones, licitaciones celebradas y convenios firmados", explicó el funcionario.

Enrico avanzó más con las presuntas irregularidades. "Desde direccionamiento de contratos a ciertas empresas para obras de iluminación, de una antojadiza baja de licitación cuando el oferente ganador no era el que tenía más cercanía a las autoridades, hasta encontrarnos con obras licitadas y puestas en marcha sin que pasen por la Dirección de proyectos de Vialidad", advirtió. Asimismo, mencionó el "descontrol de la Autopista" entre las ciudades de Santa Fe y Rosario por "la falta de control y la falta de pago" y que "presidentes comunales nos fueron acercando datos, todo esto configura una serie de hechos que funcionan como indicios para que a partir de ahora se haga una análisis profundo a través del trabajo de abogados y contadores de la Sindicatura General".

Sobre el procedimiento, Enrico precisó que "se llevará adelante pasando un peine sobre todas las contrataciones y decisiones que se tomaron, también se va a tomar declaraciones dentro de la repartición provincial al personal, esto sirve para despejar dudas y no dejar pasar estas cosas", a la vez que aclaró que "no hay un plazo determinado para hacerla".