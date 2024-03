Despedimos con profundo dolor a Alberto "Cholo" Yori

Por Víctor Hugo Fux



Laburante, de trato cordial y respetuoso, Alberto "Cholo" Yori era una de esas personas muy queribles por sus cualidades humanas. Tuve la suerte de tratarlo y siempre valoré que me haya distinguido con su amistad.

Nos conocimos, seguramente, en alguna competencia que lo tuvo como protagonista en el automovilismo zonal, que lo tuvo como un entusiasta piloto de la categoría Midgets del Litoral.

"Cholo" era de esa clase de deportistas de los que no abundan. Como todos, apuntó siempre a dar todo lo mejor a la hora de salir a un circuito o a una ruta, pero los resultados no le quitaban el sueño. Lo más importante era practicar una actividad que lo apasionaba y que disfrutaba, siempre, acompañado por sus seres queridos, porque compartir un fin de semana en familia, tenía un valor agregado.

Su mayor desafío fue el Gran Premio Histórico del Automóvil Club Argentino, que corrió en la edición 2006 con un Fiat 1500. Una experiencia que recordaba en cada oportunidad que surgía el tema, aunque él no se preocupara por instalarlo.

El automovilismo fue una de sus debilidades, como el fútbol y su inocultable simpatía por el Club Atlético Colón, que lo tuvo como asistente a muchos partidos disputados en el estadio "Brigadier López" del barrio Centenario y lo vio emocionarse hasta las lágrimas con la consagración del "Sabalero" en la Copa de la Liga 2021.

Transportista de profesión, los caminos de la Mesopotamia formaron parte de una geografía que recorría con frecuencia y con la que sentía identificado por sus viajes a la tierra colorada para ofrecerle sus servicios a los yerbateros misioneros.

Alberto Yori, el entrañable "Cholo", nos dejó el viernes, a los 72 años, marcando una huella bien profunda en su tránsito por este mundo. Hoy quiero despedirlo con profundo dolor desde este humilde lugar, recordándolo como un hombre simple y de grandes valores. También, haciéndole llegar a sus familiares y a sus allegados, mis expresiones de condolencia y deseos de una pronta resignación.