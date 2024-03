No más que un entrenamiento

(Especial para LA OPINIÓN). - La selección argentina cumplió con un triunfo por 3 a 0 ante El Salvador, un rival demasiado débil para el campeón del mundo. El amistoso disputado en el frío de Filadelfia, con un estadio que ni siquiera tuvo sus tribunas llenas, sirvió para que Lionel Scaloni pruebe algunos nombres antes de la confección de la lista de convocados para la Copa América que se disputará en junio. El debut de titular de Nehuen Pérez, la presentación de Valentín Barco con la selección mayor, y la desfachatez de Alejandro Garnacho para jugar en cualquier contexto pueden ser las notas que se lleve el DT en su

libreta.

Al enorme triunfo obtenido en noviembre pasado ante Brasil en el Estadio Maracaná, aquel que quedó eclipsado por el sismo que produjo Scaloni con la puesta en duda de su continuidad, le siguió este insignificante amistoso ante El Salvador disputado en los Estados Unidos. Así de cambiante es el calendario de la selección: en la próxima ventana de amistosos de junio, ante Guatemala y Ecuador, ya estará definida la lista de 23 futbolistas que buscará defender el título de campeón en la Copa América.

Pocas veces un equipo argentino despertó tan poco interés de los aficionados en partidos de preparación en fecha FIFA; es paradójico ya que este seleccionado ocupa el primer lugar en el ranking y es el único monarca que detenta ser bicampeón de las principales competencias continentales. Unos pocos miles de espectadores, la gran mayoría compatriotas que residen en esa zona de Estados Unidos y muchas banderas que al menos, le dieron una pertenencia criolla a ese gigante semi vacío. La baja por lesión de Lionel Messi fue para las empresas organizadoras, un golpe de consecuencias irreversibles en la intención de mostrar un aforo casi completo, a pesar que se había informado que la preventa había colmado las expectativas, muchos decidieron no asistir al enterarse que el rosarino se había quedado en Miami para seguir la recuperación de una molestia muscular.

En ese marco frío en todos los aspectos, Scaloni aprovechó el momento para darle rodaje a un nuevo sistema de juego y también como se menciona anteriormente, a seguir presentando en sociedad las futuras piezas de La Scaloneta. Con ese debut del joven zaguero que se formara en Argentinos Jrs y que hoy milita en el Udinese, son 45 los futbolistas que este ciclo hizo debutar desde mediados de 2018 y que, por cierto, se han comportado como las razones de mayor peso de una virtuoso renovación, cuyos resultados rompen los ojos.

El rival no pareció ser el más indicado para el banco de pruebas que necesita Lionel Scaloni: El Salvador no consigue un triunfo hace más de 20 partidos -21, con el de anoche-. Y eso que sus oponentes no han sido siempre de la talla del campeón del mundo, como ocurrió este viernes. Sin ir más lejos, su última presentación se dio apenas 48 horas antes, ante Bonaire, una pequeña isla caribeña que ni siquiera es reconocida por la FIFA:fue empate 1 a 1.

Otras selecciones sudamericanas, en tanto, aprovecharon esta ventana FIFA para medirse contra rivales demás peso. Este viernes, Colombia le ganó a España, en Londres. Este sábado, en Wembley, Brasil le ganó 1 a 0 a Inglaterra. Ecuador e Italia chocarán en Nueva Jersey este domingo. Y Chile, que ganó en el debut de Ricardo Gareca, se enfrentará al subcampeón mundial Francia el próximo martes.

Pese a todo, Argentina siempre está. Acaso la primera sensación positiva que se puede llevar Lionel Scaloni es la reafirmación de que este equipo no tiene pensado levantar el pie del pedal del acelerador. Ni siquiera ante un rival decorativo. Porque el campeón del mundo salió a jugar este amistoso con seriedad. Al punto que a los 16 minutos ya estaba en ventaja gracias al tanto de Cristian Romero, de cabeza tras un tiro de esquina.

Argentina se midió con El Salvador. Y cumplió: se llevó un triunfo por 3 a 0, que deja poco lugar a las conclusiones. Más allá de una oportunidad para aquellos apellidos que pugnan por un lugar entre los convocados para la citación de la próxima Copa América, este partido resultaba una buena chance para entrenar una sensación que se ha vuelto costumbre en las últimas dos décadas, pero que ahora cada vez aparece más cercana en el horizonte: la ausencia de Lionel Messi en un partido de la Selección argentina. El rosarino no forma parte de la gira por una lesión muscular y tampoco estará en el amistoso del martes, ante Costa Rica. Por eso, la cinta de capitán estuvo apretada en el bíceps izquierdo de Ángel Di María. Más allá de que Fideo tuvo un buen nivel y asumió el rol de líder, la ausencia del número 10 se hizo sentir. Nadie lució la camiseta emblemática de Messi.

Con estas apostillas de una noche que en poco tiempo nadie recordará, nos ponemos en espera por la otra prueba que lo tendrá enfrentando a Costa Rica, combinado que desde hace poco tiempo dirige el rafaelino Gustavo Alfaro y con el que ya se midiera Lionel Scaloni en tiempos de su periplo por Ecuador y en dos oportunidades con motivo de las eliminatorias para el Mundial de Qatar.

Nadie mas que sus colaboradores han visto el anotador del técnico Campeón del Mundo luego de éste “entrenamiento” frente a un seleccionado que ni siquiera ha clasificado entre los 6 para jugar la Copa América representando a Concacaf, sin embargo, el simulador por la ausencia de Messi, ya fue activado y lo seguirá utilizando frente a la tricolor, como una manera inteligente de adelantarse a un futuro, que esta a la vuelta de la esquina.