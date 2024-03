9 de Julio se trajo un buen punto

9 de Julio tuvo un promisorio debut en el Federal A anoche en Pergamino, al igualar 1 a 1 en el estadio Miguel Morales ante uno de los candidatos de la categoría, Douglas Haig. El elenco de Maximiliano Barbero estuvo sólido, con un planteo para jugar de igual a igual y por momentos comprometió a un rival que venía de empatar con Central por la Copa Argentina.

El León se puso en ventaja con un tiro libre de Agustín Vera, minutos después que Agustín Alfano se perdiera un mano a mano con Carrera. El derechazo bajo del defensor en la pelota quieta fue contra el palo izquierdo del arquero, que no pudo hacer nada luego de un roce en la barrera.

Douglas buscó adelantarse, pero con pocas ideas. Salvo con alguna aparición de Caballucci, no generaba peligro y los centros eran bien neutralizados por el arquero Joaquín Gómez.

En el segundo tiempo el encuentro mostró al local aún más adelantado y con el DT Antonelli empezando a mover el banco. Ibarra, uno de los ingresados se perdió la paridad con un remate alto entrando solo por el medio.

De todos modos, el local llegaría a la paridad pero en una jugada simple que tuvo complicidad de un error defensivo rafaelino. Fue un pelotazo cruzado largo de izquierda a derecha, no pudo despejar de cabeza Denis, quedó la pelota cómoda para el centro de Medina a un Olego muy libre por el medio, que solo tuvo que empujar la pelota al gol.

Luego, con los cambios mantuvo una postura de no renunciar a buscar la victoria el conjunto de Barbero, con un interesante ingreso de Quiroz. Dio la sensación que podía ser para cualquiera, pero en definitiva no se modificó el resultado y el León se trajo un punto valioso.



DOUGLAS 1 - 9 DE JULIO 1

Estadio: Miguel Morales.

Arbitro: Guillermo González. Asistentes: Mariana Duré y Guillermo Brillada.

Douglas Haig: Juan Ignacio Carrera; Braian Lluy, Lucas López, Fernando Alejandro Ponce, Luciano Cuello, Juan Pablo Miño (75' Emanuel Díaz), Martín Gómez (56' Cristian Ibarra), Ricardo Gómez (70' Pablo Mazza), Gastón Medina (75' Agustín Stancato), Franco Olego y Rodrigo Caballucci (70' Augusto Laena). Sup: Daniel Moyano, Agustín Gallo, Agustín Sandona, Ramiro Pelaytay. DT: Maximiliano Antonelli.

9 de Julio: Joaquín Gómez; Tomás Androetto, Facundo Centurión, Agustín Vera (78' Emanuel Querini) y Nahuel Denis; Martín Sterren (62' Lucas Quiroz), Tobías Macies, Agustín López y Braian Peralta (86' Gabriel Méndez); Fernando Nuñez (62' Agustín Bianciotti) y Agustín Alfano (78' Santiago Colombatti). Sup: Franco Fragueda, Sebastián Acuña, Guillermo Ensabella y Augusto Baldasarre. DT: Maximiliano Barbero.

Primer tiempo: a los 19' gol de A. Vera (9).

Segundo tiempo: a los 16' gol de F. Olego (DH).

Amonestados: Alfano (9), Lucas López (DH).



OTROS RESULTADOS

Independiente de Chivilcoy 3 (Alan Sosa, Ezequiel Bassi, Nicolás Gómez e/c)) - DEPRO 1 (Nicolás Fassino) y Gimnasia de Concepción del Uruguay 0 - El Linqueño 1 (Emanuel Sosa). El lunes a las 20.30 juegan Sp. Belgrano de San Francisco vs. Sp. Las Parejas.

Próxima fecha (2ª): 9 de Julio vs. Sp. Belgrano; El Linqueño vs. Independiente; DEPRO vs. Douglas Haig y Sp. Las Parejas vs. Defensores VR. Libre: Gimnasia.