Desde el PS piden "la urgente presencia del Estado en la lucha contra el dengue"

El secretario General del Centro Socialista Rafaela, Dr. Santiago Gaspoz, destacó el proyecto presentado en el Congreso por los diputados nacionales de Santa Fe, los socialistas Mónica Fein y Esteban Paulón, para que la vacuna contra el dengue sea incluida en el calendario nacional de vacunación de manera gratuita y garantizada por el Estado nacional.

“Es una paradoja que estemos discutiendo si vacuna si o vacuna no”, afirmó Gaspoz al dejar en claro su postura a favor de inmunizar a la población. “El dengue es una enfermedad que se extiende año a año en nuestro país desde comienzos del año 2000 aproximadamente. Según el último reporte del Ministerio de Salud, dado a conocer el lunes pasado, fue causa de muerte en 80 personas y responsable de más de 120.000 casos, cifras que hay que multiplicar por 5 por lo menos para contemplar los que no son registrados por el sistema”, expresó. "Si tenemos en cuenta esto, de la magnitud de los casos nos da una idea de la dimensión del problema que no se puede desconocer, está pasando en todos lados, las guardias de hospitales están saturadas, los centros de salud no dan abasto, muchas de nuestras familias se ven afectadas inevitablemente”, agregó.

Gaspoz consideró que “se necesita remarcar que el dengue es una enfermedad producida por un virus, para el cual no hay tratamiento efectivo, no se puede curar con un medicamento” a la vez que señaló que “solo se puede prevenir o en su defecto hacer un tratamiento de sostén, pero no atacar la causa”.

“Es importante tomar todas las medidas preventivas en coordinación con todos los niveles del Estado”, planteó el también ex director del Hospital de Rafaela. “Se puede prevenir el contagio con medidas generales que disminuyan la población del mosquito aedes aegypti. Esto también impulsa la ley de la diputada Fein y el diputado Paulón, además del acceso al repelente para que sea efectivo el bloqueo en los casos detectados”, subrayó.

De acuerdo al último reporte del Ministerio de Salud de Santa Fe, en la Provincia ya se contabilizan 21.383 casos de dengue, de los cuales más de 800 corresponden a Rafaela y casi 1.200 al departamento Castellanos.

“La vacuna, además de dar inmunidad a corto plazo, produce inmunidad duradera, y este problema va a seguir e incrementarse año a año, por lo que vacunar siempre va a ser positivo, además evita las consecuencias graves del dengue que se dan en una segunda infección. La salud no es un costo, es una inversión. Tampoco es un relato. Con la salud no se puede jugar ni en un lado ni en otro, hay que protegerla, hay que defenderla como un derecho superior”, afirmó Gaspoz.

El titular del Centro Socialista de Rafaela lamentó que "nos quieran instalar una grieta también ahí, en la epidemia Covid el gobierno nacional de turno instauró un vacunatorio vip y realizó una fiesta en Olivos cuando nadie podía asomarse a la calle y había restricciones de todo tipo, eso está mal, pero la vacuna Covid salvó muchas vidas”. “Ahora este gobierno desconoce que hay un problema o le echa la culpa al anterior y además para no quedar atado al relato pasado, niega la efectividad de una vacuna aprobada por la ANMAT, que es el máximo organismo de control de los productos médicos que se utilizan en la República Argentina, eso está mal", amplió.

Por último, Gaspoz resaltó que “la vacuna contra el dengue es efectiva, está aprobada, hay que empezar a vacunar, tal vez en un esquema donde las regiones de más riesgo sean priorizadas, pero hay que empezar antes de que sea demasiado tarde”. “Ojalá este proyecto de ley nacional prospere por el bien de la ciudadanía, celebramos la iniciativa de nuestros diputados socialistas comprometidos con la salud pública”, finalizó.



PIDEN QUE EL MINISTRO DE

SALUD VAYA AL CONGRESO

La senadora nacional de Unión por la Patria Carolina Moisés presentó un proyecto de resolución para solicitar que el ministro de Salud, Mario Russo, se haga presente en la Cámara alta para informar allí sobre la grave situación epidemiológica con crecimiento de los casos de dengue en distintas regiones del país, y las respuestas que está llevando adelante el Estado para paliar el rebrote.

A través de la misma iniciativa legislativa, la jujeña pidió además que el funcionario cite a la Comisión Nacional de Inmunización (Conain) "para que establezca cuáles son los pasos a seguir y el esquema de vacunación recomendado", con particular atención en aquellos "pacientes que ya transitaron un primer contagio".

Al respecto, Moisés advirtió que "a las vacunas disponibles, las dos dosis, se accede sólo en forma particular en las farmacias y a costos elevados que la hacen inaccesible para la mayoría de la gente".

"La Ruta 34 que conocíamos como la Ruta de la Muerte, desde este verano pasó a ser la Ruta del Dengue y es notable que no se está priorizando en fumigar, ni hay campañas para descacharrar en los municipios que es donde debe hacerse el mayor trabajo social con las poblaciones afectadas", apuntó.



"PREGUNTAS SIN RESPUESTAS"

SOBRE LA VACUNA

Aunque existe la posibilidad de que la aplicación de la vacuna contra el dengue sea "un buen instrumento" para la próxima campaña, todavía "hay varias preguntas que no tienen respuesta" sobre la misma, advirtió el subsecretario de Atención Primaria del Ministerio de Salud porteño, Gabriel Battistella.

El funcionario indicó sobre la vacuna que "la aprobó la ANMAT pero no la Comisión Nacional de Inmunizaciones porque todavía hay varias preguntas que no tienen respuestas".

"El estudio original se hizo con personas entre 4 y 16 años y se realizaron homologaciones matemáticas para el resto de las poblaciones, pero lo que más dudas genera es para las personas mayores de 60 años ya que no es la misma homologación", señaló Battistella en declaraciones a NA.

Otro punto que destacó es que no está recomendado para los pacientes que no puedan recibir una vacuna con virus vivos, método que se utiliza en las dos dosis contra el dengue. Al igual que otros especialistas, el subsecretario destacó que la "respuesta inmunitaria buena" se da con la aplicación de la segunda dosis. "Es más discutible para áreas endémicas que van a continuar con todo el año con casos de dengue. Nosotros, epidemiológicamente, no es recomendable aplicarla ahora", detalló.

Aunque aconsejó que su aplicación en este momento no es de gran ayuda, sí destacó que con "la ampliación de estudios, márgenes de seguridad y de eficacia quizás será un buen instrumento para la campaña del año que viene".