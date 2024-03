Actos por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en la ciudad y la Provincia

El Gobierno municipal realizará el acto desde las 10:00 hs. en la Plaza de la Memoria del barrio Villa Podio. La Provincia efectuará la ceremonia, también a las 10, en el ex Centro Clandestino de Detención, Ex Comisaría 4 de la ciudad de Santa Fe.

A 48 años del golpe de Estado de 1976, la Argentina conmemora hoy el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en la que recuerda a las víctimas de la última dictadura militar. En este domingo feriado, las autoridades municipales, del Concejo y representantes de organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil participarán el acto oficial a llevarse a cabo a partir de las 10:00 en la Plaza de la Memoria ubicada en la esquina de las calles Simonetta y Rubén Darío, en barrio Villa Podio.

Además, esta tarde desde las 17:00 hs. en la Plaza 25 de Mayo se desarrollará el Festival Memoria en Movimiento, donde habrá intervenciones artísticas, bandas en vivo y lectura de documento. A las 19.30 hs. comenzará la marcha desde la Plaza hasta la Jefatura de policía en tanto que a las 20:00 en el Pasaje de las Artes (lado este del Centro Cultural del Viejo Mercado, entre calles Sarmiento y San Martín), se proyectará la película “Sinfonía para Ana”. Esta propuesta es organizada por la Asamblea Estudiantil de UNRaf y el Centro de Artistas de la ciudad a modo de cine debate.

En tanto, el Gobierno de la provincia de Santa Fe, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, desarrolla una nutrida agenda de actividades conmemorativas para este 24 de Marzo.

Enmarcados dentro de una agenda conjunta con los Ministerios de Cultura e Igualdad y Derechos Humanos denominada “Mes M: mujeres, memoria y movimiento”, la programación se estuvo desarrollando durante todo marzo en diferentes localidades de la provincia.

Desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia, las actividades programadas comenzaron ayer con agenda en la ciudad de Rosario y Santa Fe. En la ciudad del sur santafesino, ayer se presentó en la ex alcaidía de Mujeres de la Jefatura una muestra fotográfica realizada por el Archivo de la Memoria Trans de Santa Fe. En el Espacio para la Memoria, ubicado en la sede de Casa de Gobierno, se llevaron a cabo visitas guiadas y recorridos autogestivos por el lugar. Y anoche estaba prevista la proyección del film “La arquitectura del crimen” con dirección de Federico Actis.

Por último, el día 27 a las 16 en la Sala Rodolfo Walsh, se realizará el conversatorio “Memoria, Verdad y Justicia, 40 años de la recuperación de la democracia” a cargo de Noemí Berros y Griselda Tessio, mujeres destacadas por su lucha y defensa de los Derechos Humanos.

En la ciudad de Santa Fe, hoy tendrá lugar el acto central conmemorativo de la fecha en el Ex Centro Clandestino de Detención, Ex Comisaría 4°. También, se llevará a cabo un recorrido por el espacio seguido de la proyección de un documental testimonial. A las 11, en el Molino Fábrica Cultural, se realizará un conversatorio a cargo de Ricardo Gil Lavedra quien tuvo una participación fundamental formando parte del tribunal que en 1985 realizó el Juicio a las Juntas Militares.



EN BUENOS AIRES

Los organismos de derechos humanos marcharán este domingo a la Plaza de Mayo, a 48 años del golpe de Estado cívico-militar de 1976, en medio de la intención del Gobierno nacional de abrir un debate frente a lo sucedido en esa época.

"30 mil razones para defender la patria. Nunca más miseria planificada", será la consigna que llevarán este año Abuelas de Plaza de Mayo y la agrupación H.I.J.O.S de la regional capital, quienes convocaron a una concentración a las 12 en Avenida de Mayo y Piedras.

En tanto, la Asociación Madres de Plaza de Mayo se movilizará bajo el lema "La patria no se vende. La vida no se entrega. El pueblo se subleva" y concentrará a las 11 de la mañana en la avenida Hipólito Yrigoyen 1584. Mientras que una hora más tarde llevarán a cabo un acto político.

Por su parte, Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVJ), que agrupa organizaciones de derechos humanos y de izquierda, volverá a realizar un acto independiente luego de que fracasó la iniciativa de compartir el encuentro con las agrupaciones afines al peronismo.

El acto por el Día de la Memoria será el primero que tendrá al presidente Javier Milei al frente del Ejecutivo y se dará en medio de un clima de tensión entre el Gobierno nacional y las organizaciones de DD.HH respecto de lo sucedido durante la última dictadura militar.

De acuerdo a la información que se dio a conocer en la previa, desde Casa Rosada tienen planificado difundir durante la jornada un mensaje grabado con el objetivo de abrir un debate respecto a "la historia oficial" e introducir la voz de las víctimas de las agrupaciones armadas de los '70.