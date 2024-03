Se vienen unas "minivacaciones" de otoño para los docentes y alumnos santafesinos

Entre las huelgas y los feriados, los alumnos de las escuelas primarias y secundarias de Santa Fe tendrán unas "minivacaciones" de otoño producto del paro docente lanzado para el martes 26 y miércoles 27 de marzo, que se junta con los feriados por Semana Santa y el feriado puente del 1 y 2 de abril en conmemoración con el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Cabe recordar que el gremio que nuclea a los docentes públicos, AMSAFE, lanzó las jornadas de protesta en rechazo a la última propuesta salarial del Gobierno en el marco de unas negociaciones paritarias complicadas. Y los privados de Sadop, analizan seguir el mismo camino, si el gobierno no hace "una nueva convocatoria con propuesta superadora".

La última oferta salarial por parte de la provincia está compuesta por un aumento del 16,5% para marzo (conformado por un 9% más un 7,5% de manera extraordinaria y por única vez) y que se completa con el incremento otorgado en enero (14%) y en febrero (22,4%).

El ciclo lectivo 2024 en Santa Fe atraviesa un primer mes muy complejo ya que los estudiantes son los afectados por los paros docentes, sumado a los feriados que se vienen. Desde el 26 de febrero, que fue la fecha en la que el gobierno santafesino decidió comenzar, hubo 7 días donde la jornada de protesta de los docentes afectaron a la escolaridad. El día que estaba pactado el inicio de clases hubo paro docente, y al día siguiente lo mismo. A la semana siguiente se le sumó la huelga de colectivos (el martes 5 de marzo) y el jueves 7 y viernes 8 el de maestros, mientras que el miércoles 13 y jueves 14 se unieron ambos problemas que paralizó a la educación. Cabe remarcar que el parate del servicio público se dio en gran medida por la ola de violencia atravesada en Rosario, producto del fallecimiento de un colectivero inocente. Siguiendo con la línea educativa, la semana pasada arrancó bien pero ya el martes comenzaron con un paro de 48 horas. Por su parte, la última semana del mes sólo tendrá una jornada de clases, la del lunes 25. Los datos son aterradores y dejan a las claras las pésimas políticas educativas. De los 28 días, sin tener en cuenta los fines de semanas, que hay entre el día de arranque de clases hasta la vuelta a la rutina tras el feriado largo, los chicos irán sólo 16 días a sus colegios (por lo menos hasta ahora) sujeto a modificación. Es decir, la mitad del primer mes escolar. Mientras tanto, hasta los primeros días de abril el gobierno santafesino no convocará a una nueva reunión paritaria.



AMSAFE RECHAZA LOS

VOUCHERS EDUCATIVOS

Durante las últimas horas, AMSAFE lanzó un contundente comunicado rechazando la implementación del sistema de vouchers educativos que anunció este jueves el gobierno nacional. Consideraron que se trata de un avance hacia “la privatización de la educación pública” y advirtieron que se trata de políticas que “han fracasado” en todos los países donde se implementó. Desde el gremio de docentes de escuelas públicas también hicieron hincapié en que la decisión del gobierno de Javier Milei es posibilitar una “transferencia de recursos públicos a instituciones de educación privada”. Además aprovecharon para reclamar por la restitución del Fonid y del Fondo de Compensación Salarial.

El comunicado expresa que "como nunca antes en la historia, el gobierno Nacional avanza en la privatización de la educación pública. Los vouchers que impulsa el Estado significan una transferencia de recursos públicos a instituciones de educación privada. En simultáneo desfinancia la escuela pública al recortar el presupuesto, suspender el envío de los fondos salariales y de los programas educativos. Los vouchers han fracasado en todos los países en los que se aplicaron porque la lógica de mercado nada tiene que ver con una educación de calidad ya que que precariza el salario docente, flexibiliza las evaluaciones, amplía la población escolar y atenúa la calidad de los proyectos educativos.

Esta política nacional plasma una inversión diferenciada para la escuela privada respecto de la escuela pública. Las instituciones privadas tienen un porcentual variado de subvención. En el proyecto de resolución presentado por el gobierno nacional se plantea abarcar hasta las que tienen 75% subsidiado.

Por lo tanto, con los vouchers educativos y el subsidio estatal, la escuela privada se asegura sin arriesgar un peso más, el funcionamiento, el pago de los salarios y obtener amplias ganancias. Las garantías estatales se realizarán a través de dos transferencias mensuales: una directa a los dueños de las escuelas, y otra indirecta a través de las familias por medio del voucher para las cuotas.

Ante esta realidad, AMSAFE denuncia la responsabilidad del incumplimiento por parte del gobierno nacional, porque tal como lo plantean la Ley de Educación Nacional y la Ley de Financiamiento Educativo, el Estado es responsable indelegable de la educación pública en todo el país.

Por eso, exigimos al gobierno nacional la transferencia del FONID y el Fondo de Compensación Salarial. La decisión del gobierno nacional de realizar un ajuste educativo y de transferir presupuesto para las cuotas de las escuelas privadas subvencionadas, privan a la escuela pública de importantes recursos para programas educativos destinados a la extensión de la jornada escolar (5ta hora y Jornada Completa), a Obras de Infraestructura, Programas de tecnología y conectividad, de fortalecimiento de los aprendizajes en los niveles primario y secundario, entre otros programas educativos nacionales.

Nuevamente, volvemos a exigir que se envien los fondos para comedores escolares, copa de leche y becas Progresar. Destacamos especialmente nuestra preocupación por las infancias y adolescencias en contextos de mayor vulneración, que asisten mayoritariamente a escuelas públicas en todo el país, a las que debe garantizarle el derecho social a la educación con presencia estatal en política y financiamiento educativo. Además, ponemos especial énfasis en que se están cercenando derechos a los docentes de las escuelas públicas que siguen sin percibir el FONID. Desde AMSAFE rechazamos categóricamente la decisión del gobierno nacional de avanzar en transformar a la educación en una mercancía, objeto de negocios".



¿QUE SON Y CÓMO FUNCIONARÁN

LOS VOUCHERS EDUCATIVOS?

El gobierno de Argentina oficializó este jueves el Programa de asistencia “Vouchers Educativos”, que subsidia el acceso a la educación privada para algunos sectores de la población. La implementación del proyecto estará a cargo de del Ministerio de Capital Humano a través de su Secretaría de Educación. El beneficio consiste en un sistema de asistencia financiera para las familias de estudiantes de nivel inicial, primario y secundario. Podrán acceder quienes acudan a instituciones de gestión privada que reciban una subvención estatal que cubra al menos el 75% los gastos necesarios para el funcionamiento de la escuela, y cuyas cuotas mensuales no superen los 54.396 pesos (US$ 53 al tipo de cambio en el mercado paralelo. Si la escuela cobra un arancel mayor a cada estudiante, sus alumnos quedan excluidos del beneficio.

Las personas que se beneficien de estos vouchers recibirán el 50% del valor de la cuota por jornada simple, es decir, de un único turno, con un tope de 27.198 pesos (US$ 26) por estudiante para los meses de mayo, junio y julio. Las actividades extraprogramáticas no reciben el beneficio. Desde la Secretaría de Educación estiman que cerca de 2 millones de estudiantes de más de 6.000 escuelas podrían recibir este apoyo, lo que según el propio secretario favorece a “la clase media, media baja y baja”.