"Historia de un ferroviario" ilustra una de las épocas más importantes de la ciudad

Hace tan solo algunas semanas, el libro de Omar Pierone, “Historia de un ferroviario”, tuvo dos reconocimientos importantísimos desde el Concejo Municipal de Rafaela y la Cámara de Senadores de la Provincia.

En esa ocasión, con un evento especial en el Centro Recreativo Metropolitano "La Estación", los concejales hicieron entrega del diploma que expresa el reconocimiento del Concejo hacia su obra.

El Presidente del cuerpo legislativo de la ciudad, Lisandro Mársico, comentó: "Rescato la emotividad del acto. Los relatos que Omar Narra son parte de la historia de Rafaela y la verdad es que es muy valorable que se rescate en este libro un pedacito de la historia de nuestra ciudad y lo que tiene que ver con el transporte ferroviario como medio de comunicación. Desde lo personal, Omar tenía una relación con mi padre y fue muy lindo que en su presentación cuente una anécdota que tenía con mi papá”.

Para quienes aún no lo conocen, Omar Pierone es un ciudadano rafaelino comprometido con el valor de la historia de la ciudad. Comenzó trabajando en el ferrocarril a los quince años y fue el último como agente del Estado en retirarse, ya que después llegó la privatización del servicio. Así fue como cumplió 33 años de ferroviario en el ferrocarril Mitre de la ciudad de Rafaela.

Su larga trayectoria lo llevó a pensar en escribir algunas historias vividas. En diálogo con LA OPINIÓN, el autor comenta detalles de cómo se gestó este libro y las sensaciones que tuvo con los reconocimientos recibidos.



-¿Cómo surgió la idea de escribir este libro?

-La idea surgió después de que me jubilé, en mi tiempo libre. Iba pensando en las cosas que me habían ocurrido en los 33 años de ferrocarril. Yo no sé si el destino o qué, pero quería escribir todo lo que estaba pensando para mis nietos, mis hijas. Después de la pandemia, viene una adolescente que tenía que hacer un trabajo sobre la influencia de los ferrocarriles en el crecimiento del barrio Sarmiento. Me hizo algunas preguntas y nos quedamos charlando. Cuando se estaba por ir, me dijo que ella no había podido encontrar las respuestas que yo le di en Internet o en otro lado. Ahí me hizo el click. Todo lo que le conté, estaba volcado en la computadora, en lo que escribí. ¿Por qué no puedo hacer un libro para que en las escuelas tengan acceso?. Así empecé a darle forma. Tiene tres etapas: la primera son los 33 años como ferroviario; la segunda es el movimiento que había con respecto a los tres de pasajeros, los horarios, las cargas, los tipos de vagones y la tercera son anécdotas de mi trayectoria en el ferrocarril.



-¿Cómo fue el proceso de escritura?

-Luego de escribirlo, comencé a buscar lugares para publicar, pero no me daban respuesta. Me cerraron muchas puertas, se me había venido un poco la moral abajo. Me daba lástima que no se pudiera publicar, que no sepa todo lo que escribí. En un período de votación, me crucé con Omar Perotti, en ese momento, gobernador de la provincia. Ahí fue cuando le comenté que hice un libro con la idea de que se reparta en las escuelas para que sea material de consulta para los chicos, para que se informen sobre cómo era el trabajo en los trenes. Me dijo que le parecía muy buena la idea, como eslabón de la historia de Rafaela. Me contacté con Marta Engler, lo leyó. Al mes me dijo de que tenía la aprobación del Ministerio de Cultura de la provincia para financiarlo. Lo que fue para mí esa noticia... una alegría enorme. El día de la presentación, el salón estaba lleno, había más de ochenta personas, las piernas se me movían, pensé que me iba a caer porque la emoción era muchísima. Lo que más me llamó la atención es la gratitud de la gente por haberme escuchado, el silencio espectacular, me dio mucho gusto y satisfacción que me hayan escuchado y que me hayan entendido.



-¿Qué sintió con el reconocimiento del Senado y del Concejo Municipal?

-Yo no tenía previsto de que el senador Calvo ni el Concejo me otorgará semejante premio, no sé si lo merezco, si estoy a la altura. Me alegró muchísimo el reconocimiento que tuvo la gente para conmigo, se me cayeron las lágrimas porque era mucha gente.



Cabe destacar que el libro no tiene costo y ya se encuentra en las bibliotecas de las escuelas bajo la órbita de la Regional III de Educación.

