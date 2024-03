A CRAR le alcanzó un tiempo

El Círculo Rafaelino de Rugby derrotó este sábado a Logaritmo de Rosario por 41 a 20 en uno de los encuentros de la segunda fecha del torneo de Segunda División del TRL. En su estreno de local, el Verde tuvo un primer tiempo arrollador en el que se imponía por 34 a 5, mientras que en el segundo período bajó la intensidad y el rival en el tramo final aprovechó para que la brecha en el resultado no sea tan amplia.

Con un gran trabajo de los forwards, que dominaron el scrum, en la primera mitad la escuadra dirigida por Nicolás Gutiérrez y Ernesto Algaba pudieron llegar al bonus apoyando cuatro tries, por intermedio de Martín Barberis, Juan Cruz Karlen, Esteban Appo y Gabriel Morales. En el segundo tiempo se sumó otro try del wing Appo, mientras que con el pie el apertura Santiago Kerstens sumó 2 penales y 5 conversiones.

La formación titular del primer equipo rafaelino fue con: 1- Gabriel Morales, 2- Martín Barberis, 3- Jonatan Viotti; 4- Ticiano Hang y 5- Juan Imvinkelried; 6- Ian Trossero, 7- Juan Cruz Karlen y 8- Lucas Canello; 8- Ricardo Brown y 10- Santiago Kerstens; 11- Mateo Ferrero, 12- Santiago Albrecht, 13- Manuel Mandrille, 14- Esteban Appo; 15- Tomás Ferrero.

Cambios: 40' Nicolás Imvinkelried por Mandrilli, 50' Franco Davicino por Hang, 63' Martín Bocco por Kerstens, 63' Lautaro Duria por Viotti y Gastón Zbrun por Barberis, 69' Nahuel Rojas por Morales, 53' Agustín Cesano por Mateo Ferrero.



RESULTADOS Y POSICIONES

Estos fueron los restantes marcadores: Jockey (VT) 60 - Los Pampas 0; Los Caranchos 24 - La Salle 14 y Tilcara 13 - Alma Juniors 8. Libre: Provincial.

Posiciones: Jockey (VT) 10 puntos; CRAR y Tilcara 9; Los Caranchos 4; Los Pampas, Provincial, Alma Juniors, La Salle y Logaritmo 1. Cabe acotar que Logaritmo y Los Caranchos tienen un partido pendiente.

La próxima fecha (3ª) se disputará el 6 de abril con estos partidos: Alma Juniors vs. Los Caranchos; La Salle vs. CRAR; Logaritmo vs. Jockey de Venado Tuerto y Los Pampas vs. Provincial. Libre: Tilcara.