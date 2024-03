Peñarol y Quilmes, el atractivo liguista

Este domingo tendrá continuidad la primera fecha del torneo Apertura de la Liga Rafaelina de Fútbol. El encuentro saliente es el Interzonal que disputarán Peñarol ante Argentino Quilmes en Villa Rosas, con el arbitraje de Leandro Aragno, a partir de las 17.

El local, dirigido por Javier Berzero, está además en carrera en la Copa de Oro de la Copa Departamento Castellanos lo cual denota su buen arranque de temporada, mientras que Quilmes intentará demostrar desde el inicio que puede ser protagonista.

El detalle de los cinco partidos a jugarse hoy por el torneo principal liguista es el siguiente:

Zona A: Ben Hur vs. Atlético de Rafaela (15.30 hs. Reserva y 17.00 hs. Primera). Árbitro: Guillermo Vaccarone.

Atlético María Juana vs. Florida (16.30 hs. Reserva y 18.00 hs. Primera). Árbitro: Darío Suárez.

Ya jugaron: Argentino de Vila 0 - Brown 3 y Ferrocarril del Estado 4 - Atlético Esmeralda 2.

Interzonal: Peñarol vs. Quilmes (15.30 hs. Reserva y 17.00 hs. Primera). Árbitro: Leandro Aragno.

Zona B: Deportivo Ramona vs. Libertad de Sunchales (15.30 hs. Reserva y 17.00 hs. Primera). Árbitro: Silvio Ruiz y Sportivo Norte vs Deportivo Tacural (15.30 hs. Reserva y 17.00 hs. Primera). Árbitro: Sebastián Garetto.

Ya jugaron: Juventud 2 - 9 de Julio 0 y Unión 0 - Dep. Aldao 0.



SIGUE LA PRIMERA B

Este domingo también tendrá continuidad el torneo Preparación de Primera B, con la segunda fecha tanto en las Zonas Norte y Sur. Esta es la programación:

Zona Norte A: Argentino de Humberto vs. Independiente San Cristobal (16.30 hs. Reserva y 18.00 hs. Primera, Claudio González). Ya jugaron: Independiente de Ataliva 0 - Tiro Federal de Moisés Ville 1.

Zona Norte B: Deportivo Bella italia vs. Belgrano San Antonio (16.30 hs. Reserva y 18.00 hs. Primera, Franco Ceballos); Sportivo Roca vs. Juventud Unida (15.30 hs. Reserva y 17.00 hs. Primera, Raúl Cejas); Deportivo Susana vs. Sportivo Aureliense (15.30 hs. Reserva y 17.00 hs. Primera, Ayrton Isasa).

Zona Sur A: Bochófilo Bochazo vs. San Martín de Angélica (15.30 hs. Reserva y 17.00 hs. Primera, Rodrigo Pérez). Ya jugaron: Talleres de María Juana 0 -Sp. Santa Clara 3.

Zona Sur B: Deportivo Josefina vs. Zenón Pereyra FC (15.30 hs. Reserva y 17.00 hs. Primera, Brian Celi).

Ayer igualaron 3 a 3 La Trucha y Defensores de Frontera.