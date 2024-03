Espera recuperar soldados

El plantel de Atlético de Rafaela tiene previsto realizar este domingo un trabajo táctico-futbolístico de cara al partido que sostendrá el lunes, a las 21 en el Monumental, ante Brown de Adrogué por la octava fecha de la Primera Nacional. El encuentro será arbitrado por Gastón Monsón Brizuela.

Teniendo en cuenta que el encuentro ante Defensa y Justicia -con victoria por 2 a 1- fue el jueves, la prioridad tanto viernes como sábado apuntó a la recuperación de los jugadores, pero ya hoy a la mañana en el propio estadio el entrenador Ezequiel Medrán evaluará con los jugadores que cuenta cuál puede ser el once titular para intentar volver al triunfo, en la categoría de ascenso, luego de tres fechas.

Recordemos que a Junín no viajó el volante ofensivo Juan Galeano, que podría ser aguardado hasta último momento para este cotejo. El que podría estar recuperado es Patricio Vidal de la luxación grado 1 en el hombro izquierdo.



LO QUE SE JUGÓ AYER

Los resultados de la víspera en la Zona B fueron estos: Defensores Unidos de Zárate 2 (Caballero y Juárez) - Dep. Morón 0; Dep. Madryn 0 - Temperley 1 (Angelini); San Telmo 4 (Tissera -p-, Barreto, Fernández y Helz) - Almagro 1 (Mendoza -p);

El lunes jugarán: a las 16 Alte. Brown vs. Gimnasia (M); 21 Estudiantes de Río Cuarto vs. Mitre; Atlanta vs. Nueva Chicago y Chaco For Ever vs. Defensores de Belgrano. A las 21.45 Colón vs. Gimnasia y Tiro de Salta.

En la Zona A hubo estos resultados: San Miguel 1 (Antunes) - Agropecuario 1 (Cucchi); Estudiantes BA 1 (Fernández) - Arsenal 0; Maipú 1 (Ozuna) - Tristán Suárez 0 y Quilmes 1 (Allende) - Brown (PM) 0.

El lunes jugarán: a las 15 Chacarita vs. San Martín de Tucumán; 19 Ferro vs. All Boys y 20.30 Güemes vs. Racing de Córdoba.

Interzonal: Aldosivi 0 - Alvarado 0.