Duro golpe a la banda de “Yiyo” Ramallo con allanamientos en Rafaela y la Región

Rafaela despertó conmocionada en la jornada de este viernes.

No era para menos: un total de 22 allanamientos de fuerzas federales –Gendarmería Nacional-, con más de un centenar de efectivos, se estaban desplegando en diez barrios de la ciudad desde las 4 de la madrugada.

Como resultado hubo 23 detenidos que serán llevados a declaración indagatoria, 9 de ellos personas detenidas en Rafaela. El complejo procedimiento que inicialmente asomaba como de Rafaela y la Región, con el paso de las horas empezó a cobrar impulso la noticia de que los operativos se desplegaban en tres provincias: Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires con un total de 47 allanamientos.



DE SAN FRANCISCO

La investigación y la orden para los procedimientos surgió del juez federal de 1ª Instancia de San Francisco, Dr. Pablo Gustavo Montesi y de la fiscal del mismo fuero federal Dra. María Schianni, en una mega investigación impulsada desde esa Fiscalía en el marco de la Ley Nacional Nº 23.737 de Estupefacientes.

No obstante el gran hermetismo reinante, LA OPINIÓN pudo dialogar con fuentes del Juzgado Federal de San Francisco, quienes confirmaron la operación justamente días después que la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, visitara esa ciudad cordobesa y firmara un convenio con el gobernador de Córdoba Martín Llaryora, para la creación de una nueva fuerza conjunta especializada para los controles y operativos anti narcotráfico en “la triple frontera de la droga”, las tres localidades que se unen en la ruta 19, esto es Frontera, Josefina y San Francisco.

Los operativos ordenados por el magistrado Pablo Montesi abarcaron diferentes ciudades de las tres provincias mencionadas con epicentro en Rafaela. De acuerdo a lo averiguado, fueron 26 en nuestra provincia -22 en Rafaela, 1 en Sauce Viejo, 1 en Suardi, 1 en Frontera y 1 en Rosario-, mientras que en Córdoba hubo 21 distribuidos así: 17 en Morteros, 3 en Brinkmann y 1 en Porteña; totalizando 47.

Si bien no se pudo obtener precisiones en cuanto a cantidades secuestradas, se informó que secuestraron cocaína, marihuana, elementos vinculados a su comercialización (recortes de nylon y sustancias de corte), dinero en efectivo, armas de fuego, municiones de distinto tipo y calibre, como así también vehículos que habrían sido obtenidos a partir de la venta de drogas.



“YIYO” RAMALLO

Se coincide en atribuir a la banda de Evelio “Yiyo” Ramallo como el objetivo principal de los operativos.

«Desbaratan a la banda narco de Yiyo Ramallo que operaba en Rafaela y Morteros con apoyo de Los Monos» decía El Ciudadano Web. «Megaoperativo federal en Santa Fe y Córdoba contra la banda de "Yiyo" Ramallo» era el título de Rosario3; y así otros.

Evelio Horacio “Yiyo” Ramallo, un delincuente oriundo de Suardi, está catalogado como un preso de alto perfil en la cárcel bonaerense de Ezeiza y en esta investigación de la fiscal federal de San Francisco, María Schianni junto a su par Diego Iglesias de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) quedó sindicado como el líder de una organización que conseguía estupefacientes de proveedores de Paraguay para luego distribuirlas para el narcomenudeo en localidades santafesinas y cordobesas.

La pesquisa determinó que la mano derecha de Ramallo era una mujer que está presa en la cárcel de Rosario y que tenía relación con personas vinculadas a Los Monos, a quienes le solicitaba apoyo para la comisión de hechos de violencia.

Aunque aún no se difundió su identidad algunas versiones apuntan a que podría tratarse de Eunice Febe “Doña” Trossero; aunque también encuadra en ese perfil la conocida como “Gringa Jara”, es decir Tamara San Lorenzo.

Los voceros destacaron que “la prueba reunida develó que Ramallo y esta mujer se vinculaban con personas ligadas a Los Monos, a quienes contactaron para la concreción de algunos de los hechos de violencia que fueron investigados por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe ligados al control territorial del comercio de drogas llevado a cabo en Rafaela.

De acuerdo con voceros oficiales, la compleja investigación se nutrió de información enviada por el titular de la Fiscalía Regional de la 5ª Circunscripción con asiento en Rafaela del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Carlos Vottero, y la Secretaría de Lucha Contra el Narcotráfico de San Francisco, por entonces a cargo de Bernardo Alberione.

Los investigadores describieron que "Yiyo" Ramallo digitaba los movimientos de la organización a través de celulares que obtenía de manera ilegal dentro de las cárceles.

A su vez, la pesquisa determinó que “una vez receptada la droga en la provincia de Misiones, Ramallo arbitraba los medios necesarios para remitirla a la ciudad de Santa Fe, a través de personas que transportaban la sustancia en colectivos de larga distancia, en encomiendas o envíos postales recibidos directamente en la ciudad de Rafaela. Allí era almacenada en diferentes domicilios a disposición de los imputados y distribuida, o retirada desde allí, sucesivamente, por los encargados de los puntos de distribución y responsables de los puntos de venta al menudeo, asentados tanto en Rafaela como en Frontera, en Morteros y Brinkmann, estas dos últimas de la provincia de Córdoba”.

“Con esos elementos, y el trabajo investigativo coordinado se logró determinar que la estructura delictiva funcionó desde octubre de 2021 y fue dirigida por Evelio Horacio Ramallo desde las distintas cárceles federales en las que estuvo detenido por dos homicidios y otras maniobras de narcotráfico concretadas previamente: en la Unidad Penitenciaria 7 de Resistencia (Chaco), luego en el Complejo Penitenciario Federal 2 de Marcos Paz (Buenos Aires), seguidamente en el Instituto de Seguridad y Resocialización de Rawson -Unidad 6 en Chubut- del mismo SPF y, desde el 3 de febrero de 2024, alojado en la Unidad Residencial 6 de Ezeiza tras ser catalogado con perfil de alto riesgo por las autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación”, describieron las fuentes.



DECLARACIONES DE UN

JEFE DEL OPERATIVO

Adrián Salcedo, jefe de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) de Córdoba, brindó declaraciones públicas acerca del inédito mega procedimiento, señalando lo que sigue.

“Es un trabajo articulado con Gendarmería Nacional Argentina y la Fuerza Policial Antinarcotráfico. Con el apoyo de policía de la provincia de Córdoba y Seguridad Ciudadana, al menos de acá de Morteros, es donde estamos trabajando en este momento.

“Lo que puedo decir –continuó- es que esto es una causa que ha sido dirigida por el juez federal [de San Francisco], Pablo Montesi, y la fiscal federal, doctora María Schianni. A raíz de esta investigación, lo que quiero destacar es el trabajo, la sinergia entre los equipos de trabajo de Gendarmería Nacional y la Fuerza Policial Antinarcotráfico. Y obviamente quienes han dirigido, esta mega causa.

“A partir del 2003, allá por octubre, es que se empezó a trabajar en territorio. Acá hay muchas horas de trabajo de campo, una articulación entre las fuerzas con una inteligencia y un profesionalismo que tiene estos resultados. Hay 47 allanamientos que se han hecho al unísono, tanto aquí en Morteros, como en Rafaela, en Buenos Aires y en Rosario. 22 allanamientos en Rafaela, en Suardi, en Frontera, otro también en Sauce Viejo, está siendo allanada la cárcel de Ezeiza, en Buenos Aires, y en Rosario el Servicio Penitenciario número 5. Todos estos allanamientos están siendo ejecutados por la Gendarmería Nacional Argentina.

“Hemos desplegado alrededor -aquí en Córdoba-, 245 efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico con 50 móviles, Gendarmería Nacional con 135 efectivos en esta zona, más 19 móviles, la valiosa intervención de la Procunar.

“¿Qué es lo que se desbarata aquí? Una estructura de narcotráfico, una estructura narcocriminal, que, tanto en los allanamientos que se están realizando en Rafaela y en Buenos Aires, por parte de Gendarmería Nacional, se están allanando a los líderes, a los distribuidores, a los lugares de acopio, al brazo armado de esta estructura, y a los recaudadores".



EN ROSARIO

Por otra parte se conoció también ayer que, en la ciudad de Rosario fueron arrestadas tres personas vinculadas a Luciano y Guillermo Cantero, líderes de "Los Monos", actualmente en prisión en el penal de Marcos Paz.

Entre los detenidos se encuentra una menor de edad, Mía Cantero de 16 años, hija de Luciano. La policía descubrió que los líderes del Clan Cantero usaban a la menor de edad como intermediaria para comunicarse con los miembros de su organización.