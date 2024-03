El Concejo salió del recinto y sesionó en la Asociación de Bomberos Voluntarios

El lugar en el que se preparan y trabajan ad honorem los Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad fue acondicionado el jueves para convertirse por un momento en una sede externa del Concejo Municipal, que llevó a cabo una sesión en la que se aprobaron por unanimidad los seis proyectos del orden del día. Solo faltó el concejal Juan Senn, ausente por salud al contagiarse la enfermedad del dengue.

El proyecto de declaración impulsado por el bloque opositor para rechazar la privatización del Banco de la Nación Argentina fue el primero en tratarse y en ese tramo de la sesión estuvieron presentes el secretario General de la Seccional Rafaela de la Asociación Bancaria, Cristian Inwinkerlierd, e integrantes de la misma. Entre otras cuestiones, el proyecto menciona que, dentro del paquete original de la Ley Ómnibus impulsada por el Gobierno del presidente Javier Milei, se propuso la privatización de 41 empresas, entre las que se encuentra el Banco Nación.

Al respecto, la concejal Valeria Soltermam expresó: “La entidad ha sido desde sus inicios, y sigue siendo, un instrumento de desarrollo tanto para pymes, pequeños productores rurales, y todos aquellos que no tienen lugar en la banca privada. Ha sido un factor y un actor clave del desarrollo nacional. Por eso, con esta declaratoria, bregamos para que siga siendo del Estado argentino”.



PROYECTOS DE RESOLUCIÓN

Por otra parte, se aprobó el proyecto de resolución en el que los concejales de la oposición solicitan al Ministerio de Economía de la Provincia “que Billetera Santa Fe vuelva a implementarse tal como lo fue en sus inicios, haciendo especial hincapié en su sistema de devolución”. Soltermam citó un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa a través del cual se refleja un importante descenso en las ventas luego de que la Billetera Santa Fe dejó de funcionar con su sistema de reintegros. “Estamos convencidos de que el Estado debe estar presente, acompañar y sostener a los comercios por lo menos en estos escenarios actuales, es que solicitamos al Gobierno provincial que se retome el programa Billetera Santa Fe. Tengamos en cuenta que el objetivo del mismo, cuando se creó, era mejorar los ingresos de la población e incentivar el consumo de bienes y servicios. Claro está que fue una política muy acertada ya que tuvo más de 1.700 usuarios y más de 38.000 comercios adheridos en toda la Provincia”, sostuvo.

Otro de los proyectos de resolución aprobados fue el impulsado por el oficialismo mediante el cual se solicita a la Secretaría de Transporte de la Nación dependiente del Ministerio de Economía, que mantenga el subsidio al transporte público.

En su defensa, Ceferino Mondino dijo que Rafaela es una ciudad que crece año tras año, de la cual el 65% son jóvenes, muchos de ellos universitarios. “Necesitamos que estos jóvenes se queden en la ciudad y ojalá que muchos de ellos se puedan recibir y tengamos la mano de obra que solicitan nuestras empresas. Por eso nos preocupa el tema del transporte público. Hay una tendencia mundial en la que el mismo se tiene que llevar adelante y desarrollar. Es imposible pensar en una ciudad que crece sin tenerlo de manera adecuada. El primer recorte se hace en el interior productivo, y la verdad necesitamos que ese subsidio llegue”. Y Racca agregó: “Necesitamos el Estado presente, eficiente. Le estamos solicitando que aporte dinero sobre todo para transportar a personas que van a trabajar, a la escuela, etc. De ninguna manera se resuelven todos estos temas implosionando el Estado”.

También fue aprobado el pedido de Lisandro Mársico y Carla Boidi dirigido al Ministerio de Salud de la Nación para que incorpore “la vacuna contra del dengue aprobada por ANMAT al calendario nacional de vacunas 2024, como exclusiva para las zonas de riesgo del país”. En su Art. 2º se lee: “Solicítese al Ministerio de Salud de Santa Fe que arbitre los medios necesarios para la provisión de dicha vacuna en el territorio provincial”.

“Cuando uno habla de vacunación, habla de proyectarse y analizar los años siguientes. Es una estrategia de planificación de la vacunación a futuro. También es necesario remarcar que se necesita el compromiso social de todos”, indicó Boidi. Racca agregó: “Cuando se vacuna se ahorra dinero, no se gasta. Hoy se toma como un gasto, y es incalculable el dinero que se puede ahorrar con esta enfermedad si estaríamos todos vacunados. Nosotros somos pro vacunas porque salvan vidas”. A nivel local, Paz Caruso hizo hincapié en lo importante que es que la ciudadanía esté informada sobre la enfermedad. “Estamos ante una situación crítica, por eso es clave continuar trabajando en la prevención”, dijo.



MINUTAS DE COMUNICACIÓN

Se aprobó la minuta de comunicación en la que los concejales de Juntos por el Cambio y Unidos para Cambiar SF solicitaron al DEM “trasladar la parada de colectivo correspondiente al transporte interurbano y que por lo general es utilizada por la empresa "Ruta 70", ubicada en la intersección de Ada. Santa Fe y calle Zamenhof, hacia el frente del Parque Balneario Municipal”.

Otro pedido de informes del bloque opositor que fue aprobado lleva adjunta una carta con fecha de febrero proveniente de los vecinos del barrio Nuestra Señor de Luján, en la que manifestaron su inquietud ante los reiterados hechos de inseguridad que viven a diario. Por tal motivo, se solicitó al DEM colocar cámaras domo de monitoreo, mayor iluminación, y cierre del pasaje de Ramón y Cajal y Aragón, previo acuerdo con el Club Peñarol.

Boidi recordó que luego de que el Ejecutivo recibió la nota de los vecinos, el 22 de febrero se presentó con los funcionarios del área correspondiente en el lugar, escucharon a los vecinos y tomaron definiciones al respecto.



RECONOCIMIENTO A LOS

BOMBEROS VOLUNTARIOS

Una vez terminada la sesión, se dio paso al reconocimiento de la Asociación de Bomberos Voluntarios por cumplir 15 años de vida en la ciudad. Ya desde el inicio de la sesión estuvieron presentes Miguel Gómez, presidente de la Asociación, Andrés Baldessari, jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios, e integrantes del mismo.

El presidente del Concejo, Lisandro Mársico, dio inicio a este momento con palabras de elogio: “Quiero agradecer a ellos permitirnos sesionar aquí. Es un lugar donde se presta un servicio público tan importante no solo en Rafaela, sino en toda su zona de influencia. Sabemos del sacrificio, abnegación y del trabajo que día a día realizan”.

Los demás concejales también se expresaron, antes de entregarles un reconocimiento enmarcado y un bolígrafo:

-Rolando: “Bomberos Voluntarios no solo ataca focos de incendio, también trabajan en cuestiones de accidentología, emergencias, rescate de animales, también ayudan a personas, y capacitan en escuelas. Todas actividades que tienen un impacto social enorme”.

-Sagardoy: “Este es un día de reconocimiento y agradecimiento. Ellos no cobran por el servicio que prestan, y creo que esto no es poca cosa”.

-Soltermam relató los inicios de la Asociación de Bomberos Voluntarios en la ciudad, y en representación de su bloque dijo: “Es un mundo en el que se nos llama a salvarnos solos, a este tipo de gestas tan nobles, hay que ponerlas en valor más que nunca”.

-Mondino contó como hace años atrás, Andrés Baldessari, a quien conoce desde niño, contagió la idea de formar un cuartel de Bomberos Voluntarios para la región. “Soy un agradecido Andrés, porque militaste la idea, y tuve el honor gracias a ese impulso y junto a todo un equipo, de acompañarla”.

Luego de los abrazos, saludos y fotos, diario LA OPINIÓN le preguntó a Baldessari su sensación con lo que acababa de acontecer en el lugar y contestó: “Se siente una alegría y una emoción muy grande porque como bien se mencionaba antes, yo formo parte de esa primera promoción de bomberos que se largó el 4 de diciembre de 2010, y desde ese momento estoy en el cuartel. Esta institución llegó a Rafaela para quedarse, pero obviamente tropezando, con esfuerzo, con mucho sacrificio, y trabajando muy duro porque a veces nos sentimos en cierto sentido un poco invisibles, pero de a poco estamos ganando el espacio que creemos debemos tener porque sabemos que somos muy importantes en la ciudad, ya en algún momento nos puede necesitar y ahí vamos a estar. Muy contentos y agradecidos al Concejo porque cumplieron su palabra de venir a nuestra sede. Para nosotros es un honor recibirlos en nuestra humilde casa para que vean lo que somos, lo que hacemos, lo que tenemos y de qué manera trabajamos”.