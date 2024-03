Sanatorio Nosti incorporó la rehabilitación neurológica a su servicio de Kinesiología

La permanente búsqueda del Sanatorio Nosti es brindar a sus pacientes un servicio de salud de máxima calidad no solo contando con tecnología moderna y adecuada, sino con un equipo de profesionales que los atiendan con un enfoque interdisciplinario. Como en todas las profesiones, y la medicina no es una excepción, las especialidades abordan mejor y de una manera más completa problemas específicos.

Sanatorio Nosti ya cuenta con el servicio de Traumatología a cargo del Lic. Matías Marengo, quien con su equipo de kinesiólogos se desempeñan en los consultorios externos en CheckMed, internación y terapia intensiva, abordando aquí sobre todo la parte cardiorrespiratoria.

Faltaba el abordaje de la Neurorehabilitación, que es la que atiende a los pacientes con secuelas neurológicas ya sea por un traumatismo de cráneo, por accidentes cerebrovasculares (ACV), una lesión de nervio periférico, un traumatismo raquimedular con el que el paciente puede quedar en paraplejía, una cuadriparesia, enfermedad de Parkinson, Alzheimer, esclerosis múltiples, trastornos coordinativos y otras enfermedades neurológicas. Estos casos ya eran consultados y atendidos de manera externa a través del CERANE (Centro Rafaelino de Neurorehabilitación) situado en calle Las Heras 330, cuyo director es el Lic. Cristian Vásquez, recibido en la Universidad Nacional de Córdoba, con experiencia laboral en dicha provincia y centros de rehabilitación de otras ciudades, como así también, formado en distintos conceptos de rehabilitación.

Ahora su equipo, conformado por kinesiólogos, fonoaudiólogos, terapistas ocupacionales, y psicólogos, se desempeñará de una manera integrada y con un mismo criterio de trabajo con el Sanatorio Nosti. Trabajarán en la rehabilitación neurológica de los pacientes tanto sea en terapia intensiva como en internación dentro de la institución. En caso de que el paciente sea ambulatorio o que el médico le indique luego rehabilitación neurológica, se derivará la atención al CERANE.

A pocos días de haber comenzado esta nueva etapa de trabajo más coordinado y fusionado, diario LA OPINIÓN dialogó con el Lic. Matías Marengo, el Lic. Cristian Vázquez, y el CPN Ezequiel Inwinkelried, gerente del Sanatorio Nosti en busca de los detalles de la iniciativa.

El Lic. Marengo comenzó diciendo: “Lo bueno es abordar al paciente precoz e interdisciplinariamente. La Neurorehabilitación es una rama que todavía no la teníamos incorporada y es necesaria para que el paciente tenga un nivel de recuperación mucho más rápido y de mejor calidad. Uno siempre busca que evolucione lo antes posible porque sabemos que las primeras horas son fundamentales. Ahora el Lic. Vázquez se va a encargar de estos pacientes. Es ir bien a lo específico. Valoro la actitud del Sanatorio Nosti, siempre abiertos en estos proyectos que son para beneficio de los pacientes, buscando la complejidad y la excelencia en los tratamientos. Es todo un engranaje. De nada sirve si tenés buenos recursos humanos pero la institución no es acorde estructuralmente, y viceversa, si tenés un muy buen edificio, muy buena tecnología, pero no tenés quien maneje todo eso. Yo creo que hoy hay un cambio muy bueno dentro del Sanatorio; nos estamos acoplando muy bien en cuanto a inversiones y recursos humanos. Personalmente, para mí Cristian es un referente y uno de los mejores en su área. Dije: vamos a buscarlo a él. Uno nunca tiene la receta del éxito, pero el porcentaje de fracaso va a ser menor cuando están mejor formados, y si además es buena gente, todo tiene que andar bien”.

Por su parte, el gerente del centro médico expresó: “El Sanatorio Nosti los últimos años venía haciendo hincapié en la parte de equipamiento, incorporando por ejemplo el resonador, el tomógrafo, trabajando la parte edilicia del sanatorio, pero acá se está ampliando el servicio, dándole más jerarquía y remarcando lo que son los recursos humanos que para nosotros son altamente importantes. Hoy la situación del país es crítica, pero nosotros trabajamos para el paciente. Seguimos apostando. Aunque hoy el tema de la salud es bastante complejo y siempre tenés que negociar, creo que el Sanatorio siempre termina mostrando esa faceta que tiene como prioridad, la de seguir agregando servicios, médicos y sumando complejidades”.

Con una actitud agradecida y expectante, el Lic. Vázquez comentó: “Llegué a la ciudad hace 20 años y el kinesiólogo en ese entonces hacía de todo. Hoy hay subespecialidades. Cada uno hace más y la formación es más específica. Como director del CERANE estamos contentos en formar parte del Sanatorio N° 1 de Rafaela y la zona por toda su infraestructura y por contar con profesionales del primer nivel. Por supuesto que vamos a hacer todo como veníamos trabajando y más, porque tenemos que apuntar a la excelencia en el nivel de atención”.