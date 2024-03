Argentina goleó 3 a 0 a El Salvador

La Selección no sufrió la ausencia de Messi y ganó 3-0 con tantos de Cuti Romero, Enzo Fernández y Gio Lo Celso en su primer partido del año. Debutó el Colo Barco.

FOTO WEB FESTEJO ALBICELESTE. / Argentina no tuvo inconvenientes para superar a El Salvador.

La Selección Argentina cumplió con creces en su primera presentación del 2024. Con tantos de Cristian Romero, Enzo Fernández y Giovani Lo Celso, derrotó 3-0 a El Salvador en el amistoso internacional jugado en el Lincoln Financial Field de Filadelfia. Valentín Barco realizó su debut.

La albiceleste no vio resentida su estructura pese a la ausencia de Lionel Messi y a las variantes planteadas por Lionel Scaloni en la formación titular. Dominó el juego de principio a fin, probó alternativas de cara a la Copa América y dio una nueva muestra de jerarquía ante un rival de menor nivel.

A los 15' del primer tiempo Argentina abrió el marcador a través de un cabezazo de Cuti Romero tras un córner ejecutado desde la izquierda por Ángel Di María, capitán del equipo y quien superó a Diego Maradona en la lista de máximos asistidores en la historia de la Selección.

Los campeones del mundo estiraron la diferencia a los 42'. Luego de una buena jugada colectiva que incluyó a Nicolás González, Lautaro Martínez, Fideo y Rodrigo De Paul, Gio Lo Celso remató, la pelota rebotó en un defensor y Enzo Fernández la empujó al fondo del arco para establecer el 2-0.

Ya en la segunda mitad y con los ingresos de Alejandro Garnacho y Nicolás Otamendi en el entretiempo, Argentina alcanzó el 3 a 0 desde los pies de Lo Celso. Cuti Romero tocó para Di María, este jugó con Lautaro Martínez, que de primera metió una gran asistencia para que el ex Rosario Central rompa con una diagonal y defina con un toque de zurda a la altura del punto penal.

Con el partido liquidado, Scaloni dispuso el ingreso del Colo Barco en reemplazo de Nicolás Tagliafico y aprovechó para darle minutos a Facundo Buonanotte, Nahuel Molina y Alexis Mac Allister.