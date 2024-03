Un encuentro bilateral con el paraguayo Peña

El presidente Javier Milei recibió ayer en Casa Rosada a su par de Paraguay, Santiago Peña, quien sostuvo que abordaron cuestiones como "la relación en la entidad binacional Yacyretá y en la Hidrovía".

En otro momento, Peña aseguró: "En esta oportunidad profundizamos en estos temas como no lo habíamos hecho en nuestras anteriores reuniones".

"Ya después de tres encuentros dejamos un poco de lado el protocolo y las formalidades y fuimos a una discusión entre dos economistas sobre las fortalezas y los grandes desafíos que tenemos", reveló el mandatario guaraní al terminar la reunión.

Al respecto, Peña recordó que "después de Semana Santa hay una reunión importante de la Comisión de la Hidrovía, acá en la ciudad de Buenos Aires".

Por otro lado, sostuvo que le comentó a Milei sobre un pedido de apoyo para "la candidatura de Paraguay para la Corte Interamericana de Derechos Humanos del abogado Diego Moreno, para que pueda contribuir en estos espacios".

"Fue una reunión excelente, fue el tercer encuentro con el presidente Javier Milei para repasar la agenda bilateral, fue una conversación amplia, hablamos de varios puntos y de mirar hacia adelante en un proceso de integración", completó el paraguayo.

Peña ya estuvo en Casa Rosada el pasado 14 de febrero, en un intercambio en el que habían abordado la cuestión de la Hidrovía Paraná-Paraguay, la represa binacional de Yacyretá y el Mercosur. Además, puntualizaron sobre la negociación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE).

Peña dio el presente también el pasado 10 de diciembre de 2023, durante la ceremonia de asunción de Milei como jefe de Estado de la República Argentina.

En las últimas horas, Peña elogió el modelo económico de La Libertad Avanza al señalar que intenta emular el vigente en el país que preside y aconsejó al mandatario tras la caída de la Ley Ómnibus en el Congreso: "Lo que le diría (a Javier Milei) es que trate de construir consenso político más allá de las excelentes intenciones que pueda tener el Poder Ejecutivo".

"La democracia es súper compleja. Requiere de tolerancia y paciencia. No es el mejor sistema político, pero es el mejor al que podemos aspirar en una sociedad que quiere ser libre y con calidad de vida para sus ciudadanos", expresó Peña.

Al respecto, explicó que él tuvo "la ventaja" de haber ganado las elecciones en su país el año pasado "con mayoría propia en ambas cámaras", pero que, no obstante, impulsó "alianzas más allá de la mayoría propia".

"Los datos macroeconómicos de Paraguay están mucho mejor que los de la Argentina. Lo ubican entre las economías de mayor dinamismo en América Latina, pero no podemos decir que resolvimos todos nuestros problemas", agregó el jefe del Palacio de López.

"Sin el acompañamiento de la clase política representada en el Parlamento se hace muy difícil", remarcó finalmente el mandatario del vecino país en diálogo con los periodistas acreditados en Casa Rosada (NA).