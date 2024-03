La Rural alertó otra vez por la inseguridad rural

La Sociedad Rural de Rafaela compartió un comunicado expresando sus preocupaciones debido a la ola de inseguridad creciente en zona, la cual se acerca cada vez más al campo. "A pesar de no estar entre los temas más debatidos del sector agropecuario, actualmente la inseguridad sigue siendo una cuestión de todos los días en la ruralidad. Delitos como el abigeato, el cuatrerismo, los robos y las amenazas se convirtieron en situaciones comunes, que forman parte de la actividad. Sin embargo, esto no debería ser así", subraya el documento.

La entidad lamentó que la colaboración que efectuó durante años para el diseño de políticas públicas de seguridad no haya sido suficiente. "Han pasado muchos años en los que las instituciones que estamos al lado de los productores hemos colaborado en el armado de mapas de delito, hemos acompañado a productores que fueron víctimas de los más diversos ilícitos, aportamos a las fuerzas de seguridad que tienen que patrullar los caminos rurales y trabajamos para mejorar la transitabilidad justo donde se producen los alimentos. Sin embargo, no parece alcanzar", expresó.

En este marco, la Rural alertó que "el robo de animales y el faenamiento de cabezas de ganado se convirtieron en situaciones cotidianas, no sólo en Rafaela, sino en toda la región, desde hace muchísimo tiempo". "Los productores denuncian ante el Ministerio Público Fiscal, ante la Policía de la provincia, frente a la guardia rural Los Pumas; pero en muchos casos dejan de presentar el tema ante las autoridades por falta de respuesta", sostuvo.

"En Argentina en general, pero en Santa Fe en particular, son escasos los hechos que tienen sentencia judicial y es esa impunidad la que sigue motivando a los delincuentes, en perjuicio de los productores", enfatizó. "A esto se suma la falta de móviles, de efectivos, la liberación de zonas por falta de control, por el traslado de personal policial para atender otras regiones. Todo atenta contra la producción y la propiedad privada", agregó.

Asimismo, señaló que "esta semana se conoció públicamente el caso de una productora de Rafaela que es hostigada por los delincuentes en su pequeño campo, con 65 animales de cría". En tal sentido, indicó que "años de pérdida de ejemplares en manos de los delincuentes, que no llegan en vehículos, tuvieron una espiralización en los últimos cuatro fines de semana con el asedio a los lotes de las diferentes categorías bovinas, matan, faenan, o intentan descuartizar vivos a los animales".

La Sociedad Rural consideró que "la falta de respuesta, de investigación, de condena y de solución es la constante, lo cual desmotiva a quienes quieren vivir de su trabajo, a quienes cumplen con el pago de impuestos, con las condiciones sanitarias obligatorias, a los que en definitiva intentan seguir adelante".

Finalmente, la entidad reclamó "una rápida respuesta y la solución de esta problemática creciente" a la vez que exigió a las autoridades que "tomen en cuenta esta realidad: la dolorosa inseguridad acecha al campo del mismo modo que lo hace a la ciudad".