La ilusión del "9" arranca en Pergamino

"La vara está más alta por lo que hicimos el año pasado", mencionó durante la semana el entrenador Maximiliano Barbero. "Nuestra ilusión es clasificar para la Copa Argentina", dijo por su parte el presidente Emiliano Montagna en distintos medios. Con esta premisa de superar el hecho de mantener la categoría que fue la misión de 2023, 9 de Julio encara el desafío Federal A 2024, además ante rivales diferentes. El punto de partido será este sábado a las 20.30 en el estadio Miguel Morales de Pergamino, ante el subcampeón de la edición pasada, Douglas Haig, con el arbitraje del chaqueño Guillermo González.

El León tiene un plantel que mantuvo buena base de la temporada anterior, pero que se renovó sustancialmente. Aunque muchos de los llegados son calificados como apuestas, que en la medida que tengan sus oportunidades, se podrá hacer el respectivo juicio de valor sobre su trascendencia en el equipo. Lo cierto es que llegaron en total para este torneo 16 jugadores: Franco Fragueda (Racing de Córdoba), Guillermo Ensabella (Brown de San Vicente), Facundo Maldonado (Sportivo Norte), Lucas Quiroz (Ferro Carril del Estado), Marcos Pedrozo (Atlético María Juana), Tobías Macies (Juventud de Esperanza), Axel Gravenbarter (Libertad de Sunchales), Leandro Marabotto (Estudiantes de la Plata), Agustín Alfano (Atlético Rafaela), Santiago Colombatti (Unión Sunchales, de Atlético Rafaela), Tomas Androetto (Atlético de Rafaela), Alejo Ceccherini (Unión de Sunchales, de Atlético Rafaela), Agustín Bianciotti (Libertad de Sunchales, de Atlético Rafaela), Rodrigo Gómez (Las Palmas de Córdoba), Nahuel Denis (Gimnasia de Jujuy) y Gabriel Méndez (Villa Mitre de Bahía Blanca).

Por contrapartida, hubo nueve bajas: Agustín Burdesse (Atlético Carcarañá), Maximiliano Aguilar (UAI Urquiza). Tiago Peñalba (San Martin de Tucumán), Agustín Grinovero (Atlético Rafaela), Román Bravo (Ciudad Bolívar), Maximiliano Ibáñez (Gimnasia y Tiro de Salta), Jonatan Bogado (Atlético Paraná / Brown de Adrogué), Leandro Larrea (Olimpo BB) y Jeremías Krugger (Defensores de Belgrano VR).

Después de una pretemporada de casi dos meses y cuatro partidos amistosos, Barbero mencionó que su escuadra llega de buena manera, pero que igualmente tendrá que esperar algunos partidos hasta tener el equipo base, que no obstante mantiene varios jugadores del año pasado. Un dato no menor será ver cómo el León puede reemplazar los casi 15 goles que se le fueron entre Ibáñez y Larrea.



EQUIPO SIN CONFIRMAR

Como es su forma de trabajar, Maximiliano Barbero no confirma el equipo hasta el día del partido. El León viajará directamente este sábado por la mañana hacia Pergamino e inclusive hasta las primeras horas de la noche no se habían informado los convocados.

Enfrente tendrá un rival que mostró un buen rendimiento en Copa Argentina ante Rosario Central, perdiendo por penales. El elenco de Maximiliano Antonelli inclusive sumó un último refuerzo esta semana, Gabriel Serrano, goleador del Federal A pasado con El Linqueño que estaba en San Miguel y no era tenido en cuenta por el DT Sergio Coleoni.



LOS PROTAGONISTAS

Estadio: Miguel Morales.

Arbitro: Guillermo González. Asistentes: Mariana Duré y Guillermo Brillada.

Horario: 20.30.

Douglas Haig: Juan Ignacio Carrera; Braian Lluy, Lucas López, Fernando Alejandro Ponce, Luciano Cuello, Juan Pablo Miño, Martín Gómez, Ricardo Nicolás Gómez, Gastón Medina, Franco Olego y Rodrigo Caballucci. DT: Maximiliano Antonelli.

9 de Julio: Joaquín Gómez; Axel Grabenvarter, Facundo Centurión, Agustín Vera y Sebastián Acuña; Martín Sterren, Tobías Macies, Agustín López y Braian Peralta; Fernando Nuñez o Gabriel Méndez y Agustín Alfano. DT: Maximiliano Barbero.



LOS DEMÁS PARTIDOS

Sábado 23: a las 16 Independiente de Chivilcoy vs. DEPRO, Enzo Silvestre; a las 16.30 Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay vs. El Linqueño, César Ceballo.

Lunes 25: a las 20.30 Sportivo Belgrano de San Francisco vs. Sp. Las Parejas, Joaquín Gil. Libre: Defensores de Villa Ramallo.