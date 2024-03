Rafaelinos detenidos en allanamientos por agredir con un hierro a seguridad de boliche

Tras una denuncia policial radicada en la Comisaría 4ª de Franck (Departamento Las Colonias) por la víctima de este hecho, se dio inicio a una investigación sobre lo calificado provisoriamente como “lesiones graves dolosas” y “daño”, en relación a una agresión que habría sufrido un empleado de seguridad privada mientras realizaba sus labores en un boliche de la ciudad de Esperanza.

Los autores de la agresión habrían sido cuatro jóvenes oriundos de esta ciudad de Rafaela.

Es así que en la denuncia, Raúl G. de 53 años –víctima de este hecho- sostuvo que, se encontraba trabajando en el boliche Teos de la ciudad de Esperanza como seguridad en horas de la madrugada del 10 de diciembre de 2023, cuando a las 5.40 se produjo un tumulto dentro del local, por lo cual intervinieron y sacaron afuera cuatro sujetos de sexo masculino que ocasionaban dicho desorden.

La cosa no pasó a mayores, y cuando el reloj marcaba las 6.00 el boliche cerró, y el denunciante viajó en su auto Chevrolet Astra color gris hacia su casa en la localidad de Franck donde reside.

Media hora después llegó a su domicilio y cuando se estaba bajando “se aparecen –dijo- varios individuos que me pegaron en la cabeza con un hierro, tratándose de los mismos que momentos antes habían sido retirados del boliche Teos, y también me rompieron la luneta del auto”, dijo.



ALLANAMIENTOS

Es así que luego de un compás de espera de casi tres meses, los pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) pudieron avanzar en el esclarecimiento de este hecho, e identificar a los cuatro agresores rafaelinos tratándose de Fabricio Adrián B., Luciano Bautista P., César F. y Lázaro V.

Asimismo en la jornada de ayer, personal de esa fuerza concretó actos procesales en relación a este caso con la colaboración de personal de PDI Región 5 Rafaela.

Es así que se allanaron cuatro viviendas en esta ciudad, donde presuntamente habitarían los agresores: una en calle Zanetti al 100 –barrio Sarmiento-; Av. Gabriel Maggi al 1600 –barrio Virgen del Rosario-; España al 800 –barrio Sarmiento- y calle Magdalena de Lorenzi al 300 –barrio 9 de Julio-.

Producto de los procedimientos fueron trasladados Fabricio Adrián B. y Luciano Bautista P. en calidad de detenidos junto a los elementos de interés secuestrados –vestimentas y dos teléfonos celulares- a sede de la Policía de Investigaciones (PDI) Distrito Las Colonias, donde quedaron a disposición del fiscal Alejandro Benítez de la Unidad Fiscal Nº 152 Esperanza, por las calificaciones legales provisorias de “lesiones graves dolosas” y “daño”.



SE ENTREGÓ OTRO

Al cierre de esta edición gráfica de LA OPINIÓN, se tuvo conocimiento que otro de los implicados en esta causa y que estaba prófugo se acababa de entregar.

Es así que siendo las 21.00 ante la PDI de la ciudad de Esperanza, se entregó Lázaro V., quien se encontraba prófugo de los allanamientos realizados durante la jornada de ayer que fueron solicitados por el fiscal Alejandro Benítez, en la causa que se tramita por los delitos ya mencionados.

En las próximas horas Lázaro V. será remitido a la cárcel de Las Flores, dónde quedará detenido a disposición del Juez de IPP de la 1a. Circunscripción judicial, con asiento en la ciudad de Santa Fe.