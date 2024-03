Los pibes de la Crema tienen fixture

Atlético de Rafaela volverá a competir en el torneo de la Primera Nacional de Divisiones Inferiores de la Asociación del Fútbol Argentino y será con sus seis categorías.

En las últimas horas tuvo lugar en la sede de AFA el sorteo del fixture y las Juveniles de la Crema estarán en la Zona A, en zona Metropolitana.

El inicio del certamen fue programado para el sábado 6 de abril y en la primera fecha Atlético se medirá ante San Telmo, jugando las tres categorías menores (séptima, octava y novena) en Rafaela y las tres mayores (cuarta, quinta y sexta), en Buenos Aires.

Al término de las 15 fechas, tras la sumatoria de puntos de todas las divisiones, los equipos clasificados avanzarán a la segunda fase. En esta nueva etapa, se formarán cuatro zonas donde los equipos del interior serán cabezas de serie, distribuyéndose en las Zona 1, Zona 2, Zona 3 y Zona 4.



El fixture completo es el siguiente (la condición corresponde a las categorías Mayores):



Fecha 1: San Telmo vs. Atlético de Rafaela

Fecha 2: Atlético de Rafaela vs. Chacarita.

Fecha 3: Camioneros de Luján vs. Atlético de Rafaela.

Fecha 4: Atlético de Rafaela vs. Quilmes.

Fecha 5: Aldosivi vs. Atlético de Rafaela (interzonal).

Fecha 6: Libre.

Fecha 7: Colón de Santa Fe vs. Atlético de Rafaela.

Fecha 8: Atlético de Rafaela vs. CADU.

Fecha 9: Almagro vs. Atlético de Rafaela.

Fecha 10: Atlético de Rafaela vs. Aldosivi de Mar del Plata (interzonal).

Fecha 11: Atlético de Rafaela vs. Nueva Chicago.

Fecha 12: San Miguel vs. Atlético de Rafaela.

Fecha 13: Atlético de Rafaela vs. Deportivo Morón.

Fecha 14: Tristán Suárez vs. Atlético de Rafaela.

Fecha 15: Atlético de Rafaela vs. Defensores de Belgrano.