CRAR tiene su estreno de local ante Logaritmo

Por la segunda fecha del torneo de Segunda División del TRL, el Círculo Rafaelino de Rugby recibirá este sábado a Logaritmo de Rosario. El encuentro principal dará comienzo a las 16 y tendrá el arbitraje del entrerriano Javier Legarreta. En cuanto a los demás encuentros a desarrollarse en el predio de la Ruta 70, la pre-reserva a las 12.30 tendrá el contralor de Martín Jaime, y la reserva a las 14.15 será arbitrada por Fernando Sánchez.

El equipo Verde viene de derrotar como visitante a Logaritmo de Rosario por 27 a 20, sumando 4 puntos, e intentará prolongar ese buen inicio en casa. Su rival no disputó el compromiso de la primera jornada frente a Los Caranchos por cuestiones climáticas, por lo que debutará en la temporada.

La formación titular del primer equipo dispuesta por la dupla Nicolás Gutiérrez – Ernesto Algaba será con: 1- Gabriel Morales, 2- Martín Barberis, 3- Jonatan Viotti; 4- Ticiano Hang y 5- Juan Imvinkelried; 6- Ian Trossero, 7- Juan Cruz Karlen y 8- Lucas Canello; 8- Ricardo Brown y 10- Santiago Kerstens; 11- Mateo Ferrero, 12- Santiago Albrecht, 13- Manuel Mandrille, 14- Esteban Appo; 15- Tomás Ferrero.



LOS DEMÁS PARTIDOS

El resto de la segunda fecha tendrá estos encuentros: Tilcara de Paraná vs. Alma Juniors de Esperanza, Fabián Prats; Jockey de Venado Tuerto vs. Los Pampas de Rufino, Lucas Palacios; y Los Caranchos vs. La Salle, Juan Vega. Libre: Provincial.

Posiciones: Tilcara y Jockey (VT) 5 puntos; CRAR 4; Los Pampas y Provincial 1; Alma Juniors, La Salle, Logaritmo* y Los Caranchos* 0. (*) postergaron 1° fecha.



EMPIEZAN LOS JUVENILES

Llega el debut para las divisiones juveniles del Círculo Rafaelino de Rugby. Este sábado visitarán a Cha Roga de Santo Tomé en el inicio del torneo Dos Orillas que organizan las Uniones Santafesina y Entrerriana.

A las 12.15, jugarán en M15 (Cristian Kuverling el árbitro), y en M17 (Facundo Puntillo), mientras que a las 13.45, lo harán en M16 (Alfredo Fun), y en M19 (Fernando De Feo). Luego en la segunda fecha (6 de abril, ya que en Semana Santa no se juega) CRAR recibirá a Santa Fe RC y en la tercera fecha visitará a Rowing en Paraná, en cuanto a los primeros partidos del fixture.