UCSE Rafaela y Escuela de la Plaza inauguraron un Aula Sur y ampliaciones para el nivel inicial

El miércoles 20 de marzo se realizó la inauguración del Ala Sur y ampliaciones para el Nivel Inicial de la Escuela de la Plaza y la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE). Participaron del encuentro el rector de UCSE, Ing. Luis Lucena, el vicerrector académico de la UCSE, Lic. Víctor Feijóo, la directora de los niveles inicial y primaria, Prof. Liliana Scarafía, la directora de la secundaria, Prof. Adriana Marín, el decano del Departamento Académico Rafaela de la UCSE, Ing. Darío Karchesky. Además, fueron invitados especialmente por la UCSE el Obispo Diocesano y Representantes de los Pastores de Iglesias Evangélicas de Rafaela, la Sociedad de Espiritismo Verdadero y la Comunidad Judía de Rafaela. Acompañaron el momento, personal de gestión, personal docente, no docentes, estudiantes y comunidad educativa en general.

Como expresaron las autoridades locales de ambas instituciones, el “nuevo edificio no es solo acero y hormigón; viene a fortalecer los cimientos sobre los cuales construimos diariamente el futuro de nuestras generaciones venideras. Representa mucho más que simplemente aulas y pasillos; es un lugar donde cada estudiante tendrá la oportunidad de crecer, aprender y alcanzar su máximo potencial. Un lugar donde las diferencias se celebran, donde la diversidad es valorada y donde el respeto mutuo es fundamental”.

Cabe recordar que la Escuela de la Plaza fue fundada en 1990 por un grupo de visionarios que sentaron las bases y sembraron la semilla del compromiso con la calidad educativa con la que se identifica a dicha institución. En el año 2000, la Asociación Civil de la Universidad Católica de Santiago del Estero, que ya se encontraba en la ciudad desde 1997 con la Sede Rafaela de la Universidad, se hace cargo de la Escuela para continuar y apoyar este proyecto educativo. Su compromiso con la educación, su visión y gesto de confianza han sido fundamentales para dar continuidad a ese sueño.

El nuevo espacio, denominado Ala Sur, cuenta con la biblioteca, oficinas, cinco aulas (utilizadas por el nivel secundario y por las carreras que se dictan en universidad) y sanitarios. Además, se realizaron ampliaciones en el nivel inicial de la Escuela, el cual cuenta desde ahora, con un espacioso SUM y nuevos sanitarios.

Previo al corte de cintas, tanto Mons. Pedro Torres como Carlos Terranova, presidente del Consejo de Pastores de Rafaela, compartieron unas palabras y realizaron una bendición. De esta manera estos edificios quedaron formalmente inaugurados, celebrando así no solo la culminación de un proyecto arquitectónico, sino también el comienzo de una nueva etapa en la vida de ambas instituciones educativas. Son, de manera simbólica, un refugio de inspiración y un hogar para todos aquellos que buscan aprender, crecer y prosperar juntos.