Miguel Del Sel y el Chino Volpato vuelven a Rafaela sin Dady Brieva

Tal como se adelantó en la edición digital de este medio el pasado martes, el Cine Teatro Municipal Manuel Belgrano inaugura su temporada de espectáculos con dos propuestas para todo público.

Una de las novedades es el show "Miguel y Chino en banda", que llegará el 18 de abril a las 21:00. Lo curioso es la ausencia de Dady Brieva, que confirma el alejamiento rotundo del famoso trío Midachi. Parece ser que su decisión temprana de hacer su carrera de forma individual más algunas polémicas lo separaron de Del Sel y Volpato.

La sinopsis dice lo siguiente: "El regreso más esperado de los últimos años vuelve a los escenarios: Miguel del Sel y el Chino Volpato crearon un mega espectáculo para descostillarse de risa en familia y visitarán nuestra ciudad. Los íconos del humor argentino, ex integrantes de Midachi, han puesto en marcha “Miguel y Chino en banda” un show humorístico musical junto a un gran elenco de artistas con el sello histórico qué los caracteriza desde hace más de 40 años. Luego de una temporada exitosa en Villa Carlos Paz de la mano de Pardo Producciones, donde han sido multipremiados, traen su apuesta a la ciudad en el marco de su gira nacional. “La Tota” es uno de los platos fuertes del show. El personaje favorito de la televisión argentina y estrella de los videos más divertidos qué hoy inundan las redes, se pone en escena para hablar de su vida privada en un living sin precedentes. Junto a invitados exclusivos qué recibirá la conductora, La Tota lleva adelante un sketch tan divertido como inolvidable".

Además, agregan: "Claro que Miguel del Sel también le da vida a sus históricos personajes como Mercedes Sosa y grandes momentos junto al Chino Volpato, qué durante todo el espectáculo deberán encontrar el código ¿del nuevo humor? ¿o será qué el de toda la vida aún sigue funcionando? Desde Panamá llega Idania Dowman, la cantante más reconocida de Centroamérica qué deslumbra con una voz única dejando perplejo a quien la escuche. Algunos la comparan con el hipnótico canto de las sirenas pero en versión jazz y otros estilos latinos qué llenan de vida y alegría el escenario junto a una banda en vivo de seis músicos. Por su parte Mauricio Jortack, el reconocido humorista, le da vida a diversos personajes como Charly García, la Locomotora Olivera y otras imitaciones excepcionales qué nos harán viajar en el tiempo".

"El elenco también está conformado por Zaul Showman, mago, ventrílocuo y quién propone graciosísimas interacciones con el público dignas de convertirse en grandes anécdotas para contar. Por último, pero no menos importante, el campeón nacional de hip hop Maxi Chavarría, qué luego de deslumbrar a los jurados de Got Talent Argentina, se suma a esta propuesta con un show coreográfico qué dejará anonadados a todos los espectadores".

Las entradas pueden adquirirse en la librería Faber (Saavedra 52) o de forma online en www.plateavip.com.ar.



UN UNIPERSONAL ATRACTIVO

A su vez, Rafaela recibe el unipersonal de stand up del comediante Pablo Albella, "Hola está Pablo". La función será el 12 de abril a las 21:30. La sinopsis dice lo siguiente: "Pablo cumple 30 y descubre un montón de sensaciones nuevas que atraviesan su vida. Hola +30 es una obra que refleja la vida de una persona que empieza a descubrirse grande para algunas vivencias, y quiere sostener otras de manera singular. ¡Cualquier similitud con la vida real es pura coincidencia!".

