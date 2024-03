Prosiguen los reclamos para la puesta en funcionamiento de la Fiscalía Adjunta

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Tal como ocurre cada jueves y como dijéramos en nuestra edición digital, el pasado jueves volvió a sesionar el Concejo Municipal.

En el encuentro ordinario, entre otros asuntos, los ediles dieron curso favorable a un documento reclamando por la puesta en funcionamiento de la Fiscalía Adjunta.

En parte de prensa, difundido ayer desde el área prensa del Cuerpo se hizo saber que el Concejo Municipal aprobó una nueva Minuta de Comunicación, por medio de la cual se solicita al Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación de la provincia de Santa Fe que arbitre -de manera urgente- los medios necesarios para el cumplimiento efectivo de la ley Nº 14.034/ 2021, que dispuso la creación de una Fiscalía adjunta en Sunchales.

El proyecto y su posterior aprobación corresponden al Cuerpo Legislativo en pleno y también expresa en su texto que rápidamente se concrete “la instalación definitiva del Dr. Juan Manuel Puig, cuya toma de juramento se hiciera efectiva el pasado 19 de diciembre de 2023”.

La encargada de fundamentar la iniciativa fue la concejal Laura Balduino, quien hizo referencia a la “inseguridad que padecemos en cualquier momento y horario. Es evidente que los tiempos burocráticos no coinciden con la situación acuciante que vivimos los sunchalenses”.

Más adelante agregó que “es lamentable que a tres meses no se haya encontrado un lugar acorde a su instalación definitiva, si es como nos han manifestado que el problema es el espacio físico. Si es así creo no se han hecho los esfuerzos necesarios”.

La legisladora local también repasó las diferentes acciones que desde todos los sectores se realizaron a nivel local para peticionar por esta situación y finalizó expresando: “hoy tenemos los esfuerzos concentrados en Rosario, es entendible, pero de ninguna manera se puede descuidar de parte del Estado al resto de la población porque lo que nos está pasando en Sunchales es de escala cada vez mayor”.