Ganó Ferro y 9 de Julio cayó con Juventud

Este jueves por la noche se puso en marcha el torneo Apertura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol con la disputa de tres adelantos, otro se jugará este viernes y el resto el domingo.



En barrio Los Nogales, Ferrocarril del Estado derrotó 4-2 a Atlético Esmeralda; el que no tuvo un buen estreno fue 9 de Julio que cayó 2-0 ante Altético Juventud.



En otro juego, Unión de Sunchales y Deportivo Aldao terminaron como empezaron: 0 a 0.





La primera parte del año los 18 equipos fueron divididos en dos zonas de 9 cada una y jugarán a una rueda de partidos, por puntos, con un interzonal por fecha. Los dos equipos que finalicen en el primer lugar de cada zona disputarán la final en cancha neutral.



La Zona A: Peñarol, Ben Hur, Atlético de Rafaela, Ferrocarril del Estado, Argentino de Vila, Brown de San Vicente, Atlético María Juana, Florida de Clucellas y Atlético Esmeralda.



La Zona B: Argentino Quilmes, Sportivo Norte, 9 de Julio, Atlético Juventud, Libertad de Sunchales, Unión de Sunchales, Deportivo Ramona, Deportivo Aldao y Deportivo Tacural.

Todo el programa de partidos de la fecha 1:

Jueves 21/03

Unión de Sunchales 0 vs Deportivo Aldao 0

Atlético Juventud 2 (15m PT Facundo Blanco y 30m ST Julián Volken) vs 9 de Julio 0

Ferrocarril del Estado 4 (1m PT Guillermo Funes, 40m PT Federico Malano y 10m ST Claudio Albarracín y 36m ST Matías Clemenz) vs Atlético Esmeralda 2 (2m ST y 26m ST Nahuel Sandrone).

Viernes 22/03

21.00hs Argentino Vila vs Brown de San Vicente (Leandro Aragno)

Domingo 24/03

17.00hs Ben Hur vs Atlético de Rafaela

17.00hs Dep. Ramona vs Dep. Libertad

17.00hs Sportivo Norte vs Dep. Tacural

17.00hs Peñarol vs Argentino Quilmes

18.00hs Atlético María Juana vs Florida de Clucellas