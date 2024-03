La ministra de Cultura realizó un balance de su gestión

“Se cumplen 100 días de gestión, y acá estamos, en el territorio, en plena Posta Territorial de los departamentos Belgrano y San Martín, una instancia de intercambio que ya replicamos junto a más de un centenar de municipios y comunas”, sostuvo la ministra de Cultura de la provincia, Susana Rueda, quien estuvo acompañada por el secretario de Desarrollos Culturales del Ministerio, Paulo Ricci y el secretario de Integración Cultural, Guillermo Lasala, entre otros.

“En estos 100 días volvimos al territorio, con presupuesto y planificación; retomamos las residencias culturales, una etapa de aprendizaje y capacitación para 250 jóvenes en todos los espacios culturales que pertenecen al Ministerio”, sostuvo Rueda, y agregó: “Y como nos pidió el gobernador Pullaro fuimos recuperando espacios públicos y culturales como La Redonda y la Casa de la Cultura en Santa Fe; y Plataforma Lavardén y la Plaza Cívica de Rosario”.

“Tenemos todo por delante, se vienen más encuentros, más vínculos comunitarios, necesitamos más convivencia y más alegría como mecanismo de resistencia ante la adversidad”, resaltó la ministra en el marco de una nueva Posta Territorial.

“LA CULTURA TIENE UN PAPEL DE INCLUSIÓN FUNDAMENTAL”

El Ministerio de Cultura de Santa Fe mantuvo un nuevo encuentro con referentes culturales y autoridades de municipios y comunas. Como parte del recorrido de las Postas Territoriales, hubo encuentros en El Trébol, Armstrong y Montes de Oca.

En Armstrong, la ministra Susana Rueda señaló: “Estamos cumpliendo con un objetivo que nos planteamos cuando asumimos, que es estar presentes en todos los rincones del territorio, y conocer en profundidad la provincia de Santa Fe. Sabemos que venimos de cuatro años aciagos en relación a la gestión y en cuanto a lo que pasó con la pandemia. Por eso estamos poniendo todo el énfasis y la energía en conocer en profundidad el territorio, escuchar mucho, impregnarnos de la idiosincrasia del territorio y en la búsqueda de construir una identidad santafesina”.

La ministra también hizo hincapié en que “el gobernador plantea garantizar el acceso a la cultura para todos los ciudadanos de la provincia de Santa Fe. Para eso comprometemos recursos, estamos permanentemente pidiendo ampliaciones presupuestarias, porque tenemos claro que la cultura tiene un papel fundamental en este momento histórico. Argentina vive momentos de gran incertidumbre, de mucho dolor, sobre todo en los sectores más vulnerables, y creemos que la cultura tiene un papel de inclusión fundamental”.

En ese sentido, se refirió a las fiestas que con mucho empeño lleva adelante cada ciudad o comuna: “La gente tiene muchas ganas de celebrar: durante el verano recorrimos las festividades provinciales, que son muchas, que se hicieron con un aceitado vínculo de convivencia y construcción colectiva. Esa alegría es la que queremos apoyar como mecanismo de resistencia, como estructura comunitaria para resistir la adversidad y, sobre todo, para transitar la esperanza”.

Por su parte, la secretaria de Cultura de Armstrong, Rosana Siri, expresó: “Es una alegría muy grande poder tener a la ministra de Cultura en esta ciudad. Es importante trabajar en conjunto Provincia y municipios, porque esta es la forma en la que creemos a la cultura y la forma en que se puede potenciar”.

POSTA EN EL TRÉBOL

En el marco de la Posta Territorial en El Trébol, junto a referentes culturales y autoridades de municipios y comunas del departamento San Martín, el secretario de Desarrollos Culturales del Ministerio, Paulo Ricci, dijo: “Casi todos los días a la cultura se la intenta convertir en una antagonista de la gestión pública, como si la cultura fuera un gasto o algo suntuario o algo de lo que se puede prescindir. Todos los que trabajamos en cultura, gestionamos cultura o nos sentimos atravesados por algunas de las expresiones culturales sabemos que no es un sustento vital, pero es algo de lo que no se puede prescindir para hacer otra cosa. La cultura está siempre ahí, no es un gasto es una inversión y como dice la ministra Susana Rueda nos devuelve la felicidad”.

Además, detalló los programas culturales que se relanzarán de manera inminente e indicó que son “programas pensados para que lleguen de manera directa, inteligente y cercana a todo el territorio santafesino”. Y en ese sentido, adelantó: “En dos semanas vamos a estar reabriendo las convocatorias del programa de fomento Espacio Santafesino, que va a volver a tener distintas instancias de convocatorias; vamos a empezar con las instancias trimestrales que van a apuntar a cuatro líneas que serán Movilidad, Formación, Producción y Eventos, en las que se van a poder presentar proyectos de todos los lenguajes artísticos”.

También remarcó que “se va a abrir una convocatoria anual para producciones de mayor porte y en todos los casos va a haber líneas específicas regionales. Las convocatorias anuales van a ser para nueve lenguajes artísticos que serán: artes visuales, artes escénicas, editoriales, diseños, videojuegos, videoclips, música, desarrollo de largometraje y producción de cortometraje. Entonces la idea es no poner en el mismo nivel a todos los proyectos sino pensarlos en el contexto que se producen”.

Por su parte, el secretario de Integración Cultural, Guillermo Lasala, se refirió al programa ‘Cultura, Territorios y Cercanías’ e indicó que postas territoriales “tienen como objetivo armar un plan de trabajo conjunto para convertir el análisis de la realidad en una vinculación programática; dándole una nueva institucionalidad a la cultura para fortalecer con nuevas herramientas e ideas las capacidades de gestión local”.

Finalmente, Sebastián Cáceres, secretario de Gestión Cultural del Ministerio, resumió: “Estuvimos visitando los departamentos Belgrano y San Martín y tuvimos la oportunidad de charlar con muchos referentes locales, presidentes comunales, intendentes, secretarios responsables de las áreas de Cultura. Surgió fundamentalmente el compromiso del trabajo colaborativo, con anclaje territorial en los distintos puntos de los departamentos. La idea es hacer sinergia entre los estados municipales, comunales y el Estado provincial para generar una agenda de políticas públicas que consoliden y promuevan las distintas acciones culturales e identitarias que hay en los territorios”.