Viotti presidió el acto de lanzamiento de la edición 2024 de los Talleres Barriales

El Gobierno municipal lanzó ayer oficialmente el programa Talleres Barriales 2024 durante un encuentro que se realizó en el Centro Recreativo Metropolitano y que estuvo encabezado por el intendente Leonardo Viotti, quien valoró una vez más la importancia de mantener aquellos programas que fueron beneficiosos para la ciudadanía, ahora con su propia impronta.

"Era una política que había que sostener, porque estábamos convencidos de que era la mejor manera de dar oportunidades y de hacerlo de manera cercana, con el entramado institucional y con las vecinales", comenzó su alocución el mandatario local.

Junto al Intendente estuvieron encabezando la presentación el secretario de Gobierno y Modernización, Germán Bottero; el subsecretario de Deporte y Recreación, Hugo Morel; la coordinadora de Vecinales, Marcia Tamagnini; concejales, representantes barriales, entre otros.

Este año, los vecinos podrán participar de un total de 74 talleres barriales en más de 35 vecinales a partir del 8 de abril, cuando se pongan en marcha oficialmente las diferentes propuestas. "Vamos a hacer todo lo posible para que podamos crecer, para poder tener más opciones y que los vecinos puedan tener cerca de sus casas una opción", agregó.

Viotti destacó la iniciativa municipal recordando que estas actividades son libres y gratuitos, dando acceso a cada uno de los rafaelinos, aún en una crisis económica que no solo afecta a la ciudadanía y a cada una de sus instituciones sino también a la Municipalidad de Rafaela. "Es ahí en donde nosotros tenemos que hacer el mayor esfuerzo para cuidar los recursos que tenemos, que son limitados, y ponerlos donde deben estar", argumentó.

En la misma sintonía, siguió: "Esto es algo que nos pedían. Lo escuchamos y de manera convencida me comprometo a que no solo lo vamos a sostener como lo estamos haciendo, sino que lo vamos a hacer crecer, con ustedes. Ustedes nos dirán de qué manera podemos hacerlo".



UNA INICIATIVA PARA

COMBATIR LAS ADICCIONES

A lo largo de sus más de cien días de gestión, Viotti ha manifestado su compromiso para combatir la inseguridad en la ciudad y darle una vía de escape a aquellas personas que se encuentran inmersas en las adicciones. Darle continuidad a estos talleres son una herramienta más para cumplir este objetivo.

"Tenemos un gran desafío que son las adicciones, en nuestros jóvenes, en nuestros niños, sobre todo los más vulnerables. Es ahí donde tenemos que estar nosotros, el Estado municipal. Los invito a que trabajemos de manera conjunta, reconociendo lo que nos pasa como sociedad y pensar herramientas para poder tratar de darle oportunidades, mostrarles que hay otro camino", expresó Viotti.

En ese sentido, durante el lanzamiento de los talleres, las autoridades no dejaron pasar la oportunidad para presentar el programa "Escuelitas Barriales", impulsado desde la Subsecretaría de Deporte y Recreación. Al respecto, Hugo Morel explicó que actualmente "tenemos 22 escuelitas de fútbol con más de mil chicos y 8 escuelitas de hockey con unos 100 chicos más".

"Este programa -continuó Morel- le da la posibilidad a toda esta cantidad de chicos que, por diferentes motivos no tienen la posibilidad de asistir a un club, de poder hacer deporte, estar en un ámbito de compañerismo y de adquirir hábitos, que es lo que nos motiva".

Dentro de este programa se han anunciado cuatro capacitaciones para aquellas personas que liderarán el proyecto y acompañarán a los jóvenes a lo largo del año. Uno de ellos será una charla de RCP, aludiendo que toda sociedad debe estar preparada para este tipo de episodios. También se realizará un curso de coaching para profesores y otra con un preparador físico con trayectoria en el fútbol argentino, llevando adelante trabajos teóricos y prácticos.

Además, en el marco de darle herramientas a las personas que luchan contra las adicciones, Morel explicó que se encuentran trabajando con el grupo 'Un Niño Menos por la Droga', donde se armó una Interliga a partir de la cual se va a desarrollar un encuentro anual reuniendo en un club local "a todas nuestras escuelitas, nuestros chicos, para que pasen un día jugando al fútbol y compartiendo entre ellos una linda jornada".



PROPUESTAS PARA

TODAS LAS EDADES

Al momento de tomar la palabra, la coordinadora de Vecinales, Marcia Tamagnini expresó que los Talleres Barriales deben recibir a ciudadanos de todas las edades, "haciendo foco no solamente en las infancias, sino también en adolescentes y continuar con los adultos mayores".

Los talleres comenzarán el próximo 8 de abril y a lo largo de las semanas que siguen se darán a conocer inscripciones y las diferentes propuestas, que fueron elegidos a través del voto de la ciudadanía en todas las sedes vecinales.



RECONOCIMIENTO

Y VALOR VECINAL

Finalmente, Germán Bottero valoró el sentido de pertenencia que tienen las diferentes vecinales de la ciudad de Rafaela. "Todos los días ponen voluntariamente su trabajo para hacer mejor su barrio, para reclamar, ofrecer talleres, entre otras cosas", señaló el secretario de Gobierno.

En la oportunidad, los presentes también pudieron valorar una demostración de las actividades de este año y algunas presentaciones del taller de fotografía que se desarrolló a lo largo de 2023 con retratos de alumnos que estuvieron a cargo del profesor Mario Liotta.