La Sub-23 argentina ya conoce a sus rivales

Los Juegos Olímpicos están cada vez más cerca. Ayer se realizó el sorteo del fútbol masculino y quedó definido que Argentina será cabeza de serie del Grupo B, el cual compartirá con Marruecos, Ucrania y el tercer mejor equipo de la Copa Asiática Sub 23.

El equipo dirigido por Javier Mascherano debutará ante los africanos el 24 de julio en Saint Étienne. Luego se medirá con los asiáticos el 27/7 y cerrará su participación en la zona frente a Ucrania, el 30/7. Estos dos últimos encuentros se llevarán a cabo en Lyon. Las selecciones que representarán a Asia en Paris 2024 quedarán definidas en el certamen continental que se disputará del 15 de abril al 3 de mayo en Qatar.

La Selección Argentina Sub 23 conquistó tres medallas en la historia de los Juegos Olímpicos: Oro en Atenas 2004 y Beijing 2008 y Plata en Atlanta 1996. Carlos Tevez, con 8 goles en Grecia, fue su máximo anotador en una edición.



ASÍ QUEDARON LOS GRUPOS DE PARÍS 2024



GRUPO A: Francia, Estados Unidos, ICP AFC - CAF y Nueva Zelanda



GRUPO B: Argentina, Marruecos, Asia 3 y Ucrania



GRUPO C: Asia 2, España, Egipto y República Dominicana



GRUPO D: Asia 1, Paraguay, Mali e Israel