Liga: Se pone en marcha el Apertura de Primera A

Este jueves, siempre y cuando así lo permita el tiempo, se pondrá en marcha el torneo Apertura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol con la disputa de tres adelanto. En barrio Los Nogales, Ferro recibirá a Atlético Esmeralda con el arbitraje de Rodrigo Pérez; mientras que Atlético Juventud se cruzará con 9 de Julio, en un juego que contará con Darío Suárez y Unión de Sunchales con el Deportivo Aldao. El árbitro será Franco Ceballos.



Todo el programa:



Jueves 21/03

21.30hs Unión de Sunchales vs Deportivo Aldao

22.00hs Atlético Juventud vs 9 de Julio

22.00hs Ferrocarril del Estado vs Atlético Esmeralda



Viernes 22/03

21.00hs Argentino Vila vs Brown de San Vicente



Domingo 24/03

17.00hs Ben Hur vs Atlético de Rafaela

17.00hs Dep. Ramona vs Dep. Libertad

17.00hs Sportivo Norte vs Dep. Tacural

17.00hs Peñarol vs Argentino Quilmes

18.00hs Atlético María Juana vs Florida de Clucellas