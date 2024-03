CRAR y Logaritmo, con árbitro definido

CRAR tuvo un debut triunfal en el Torneo Regional del Litoral 2024 tras imponerse ante Los Pampas de Rufino y ahora buscará tener su mejor estreno como local. El próximo sábado 23 de marzo recibirá a Logaritmo de Rosario, por la fecha 2 de la Segunda División.



El juego principal comenzará a las 16hs y será arbitrado por Javier Legarreta, de la Unión de Rugby de Entre Ríos. En Reserva (14.15hs) estará Fernando Sánchez (UER) y en Pre-Reserva (12.30hs) lo hará Martín Jaime (USR).



El elenco que conducen Nicolás Gutiérrez y Ernesto Algaba se impuso en Rufino por 27 a 20, sumando 4 puntos en la tabla; Logaritmo, por su parte, no jugó su encuentro ante Los Caranchos debido a las inclemencias del tiempo, se había reprogramado para la noche de ayer y tampoco se pudo disputar. Aún no tiene fecha de disputa.



Los otros encuentros: Tilcara – Alma Juniors (Fabian Prats), Jockey Club Venado Tuerto – Los Pampas (Lucas Palacios), Los Caranchos – La Salle (Juan Vega). Libre: Provincial.



En el Top 9, la segunda fecha tendrá los siguientes juegos: Santa Fe RC – Jockey Club Rosario (Emilio Traverso), GER – CRAI (Federico Longobardi), Duendes – Old Resian (Carlos Poggi), Estudiantes – Universitario de Rosario (Javier Villalba). Libre: Paraná Rowing.