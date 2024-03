Comienza otra etapa de la Scaloneta

Fueron distintas fases desde aquel interinato luego del mundial de Rusia y sus convulsiones, hasta la previa de una nueva presentación de Argentina, en este caso para ocupar la ventana FIFA con partidos de preparación para ese desafío del mes de junio, donde también en Estados Unidos, defenderá el título de Campeón de América y todo lo que ocurrió a lo largo de casi 6 años, en los cuales el fútbol albiceleste, paso de tocar fondo a instalarse como una admirable referencia.

Es indudable la influencia de las consagraciones en Río y Doha, este maravilloso deporte se nutre con resultados tangibles, con objetivos convertidos en trofeos, más que con un dossier de nobles propósitos y en este sentido, la gestión de Lionel Scaloni estuvo atravesada por la providencia en ese finiquito de la definición de los dos grandes títulos que Argentina, como ningún otro seleccionado, detenta a nivel planetario.

No es un accidente del destino que esta prevalencia suceda en tiempos de Lionel Messi, su luz ha iluminado el camino en una gravitación sin antecedentes y con una pertenencia que el tiempo le permitió ofrecer a los aficionados de nuestro país, como un renovado legado de Diego Maradona, abanderado eterno de las causas criollas.

Messi es al fútbol argentino, lo que Alberdi a las ideas de la libertad, por trazar un parangón filosófico con estos tiempos políticos en nuestro medio y su vinculación con la historia.

Cuando se torne la mirada en el futuro, décadas atrás, su figura estará parangonada con los grandes héroes nacionales, cuyo debate y herencia, se abran medido en logros que se escaparon largamente fuera de su órbita deportiva y por ello, quienes asistimos como coetáneos de estas hazañas, deberíamos reconocer tal privilegio.

Su ausencia para esta serie de partidos, por los achaques de los últimos tiempos que lo han mellado físicamente, en algún punto desampara, pero, por otro lado, arma un escenario que el entrenador y esta generación de futbolistas, deberían asumir y ocupar con creatividad para pergeñar el nuevo modelo pos Messi que inexorablemente, habrá que lanzar al mercado en poco tiempo.



PRIMEROS TRAZOS DE UN EQUIPO SIN GRANDES CAMBIOS



La selección argentina ya está en Filadelfia para afrontar esta agenda de amistosos FIFA, mañana enfrentará al seleccionado de El Salvador y Costa Rica el próximo martes.

El volante del Betis Guido Rodríguez recibió el llamado del staff técnico y deberá viajar de España a la ciudad ubicada en el este de los Estados Unidos para sumarse al plantel que afrontará los dos duelos frente a los combinados centroamericanos. El jugador, parte de los que lograron levantar el trofeo en el Mundial de Qatar 2022, se sumará a Nicolás Valentini y Lisandro Martínez, otros dos citados luego de la convocatoria original.

El marcador central de Boca Juniors, que viene de ser parte de la selección Sub 23 que logró el pasaje a los Juegos Olímpicos de París 2024, y el defensor del Manchester United -está en la parte final de la recuperación de una lesión- fueron llamados luego de la baja de Marcos Senesi. Otro de los futbolistas que fue desafectado fue Paulo Dybala y en las últimas horas fue el turno de Exequiel Palacios, de quien las redes sociales del seleccionado indicaron que se perderá la doble fecha por una “lesión muscular”.

Los primeros futbolistas en llegar a Filadelfia fueron Cristian Romero y Giovani Lo Celso, ambos integrantes del Tottenham Hotspur, seguidos de Julián Álvarez y Valentín Carboni. Acto seguido, los que desembarcaron en el hotel The Ritz-Carlton fueron Nicolás Tagliafico, Nehuén Pérez, Facundo Buonanotte y Valentín Barco, quien tendrá su primera vez con el seleccionado mayor.

Hay que tener en cuenta que, tras estos dos encuentros, Argentina jugará dos duelos preparatorios más antes de dar el primer paso en la Copa América de Estados Unidos. El domingo 9 de junio jugará ante Ecuador en el Estadio Soldier Field de Chicago. Acto seguido, el viernes 14 se enfrentará a Guatemala en la ciudad de Washington DC, en el FedEX Field.

De cara al gran objetivo del año, la Albiceleste será cabeza de serie del Grupo A de la Copa América 2026 y el jueves 20 de junio disputará su primer juego en el Mercedes Stadium, la casa del Atlanta United en la MLS, frente a Trinidad y Tobago o Canadá, que definirán el boleto el 23 de marzo próximo.

El camino en la zona seguirá el martes 25 ante Chile en uno de los recintos imponentes del deporte estadounidense como lo es el MetLife de New Jersey, sede de la final del certamen en 2016 que consagró al elenco trasandino como bicampeón de América tras ganar por penales. El último duelo de la fase de grupos para la Selección será el sábado 29 ante Perú en el Hard Rock Stadium, la casa de los Miami Dolphins de la NFL.

Es el comienzo de un largo esquema de partidos amistosos y de los otros, esos que espera la afición con ansiedad para constatar la salud de a Scaloneta, tampoco hay que desdeñar el desafío Olímpico que aún en manos de Mascherano, podría presentar algunas de las grandes figuras campeonas del mundo.