Manifestación de docentes en reclamo de mejoras salariales

Este miércoles finalizó la tercera huelga de 48 horas de los docentes públicos y privados de la provincia de Santa Fe, que contó con un acatamiento casi total, y este jueves se retomarán las clases con normalidad en las escuelas santafesinas. Pero lo que llamó la atención durante la mañana de ayer en nuestra ciudad, en un hecho que no es habitual, fue una manifestación de un grupo de docentes del Colegio San José, una de las 3 instituciones privadas de Rafaela, en reclamo de mejoras salariales. Una de ellas manifestó ante los medios locales que "estamos haciendo una movilización sobre los salarios, que vienen congelados desde diciembre. La mayoría de los docentes de esta institución somos empleados públicos y dependemos del Ministerio de Educación de la provincia, y por ende estamos en la misma situación que todos los docentes santafesinos. Venimos de varios días de paros y si bien nosotras no somos agremiadas, estamos haciendo un reclamo individual con un grupo de profesoras del primer turno de la mañana, y lo que queremos es que se nos pague como corresponde, al igual que el resto de los docentes de la provincia. La medida se tomó en base a lo que nosotros consideramos que puede ser una movilización, y porque somos conscientes que la educación, junto con la salud y la seguridad, son las bases de una sociedad sana. Hemos sido menospreciados por algunos dirigentes políticos y lo que hacemos es cumplir con nuestro trabajo. Todas somos capacitadas, y necesitamos que el salario sea justo, la necesidad nos hace estar acá paradas. Esta es la cuarta vez que nos presentamos en la calle".



SE VIENE EL CUARTO PARO

Cabe recordar que si en los próximos días no hay un nuevo llamado a paritarias, los gremios docentes ya manifestaron que van a continuar su plan de lucha la próxima semana. En este sentido, está previsto que se lleve a cabo el cuarto paro de 48 horas, desde que se puso en marcha el ciclo lectivo 2024, para el próximo martes 26 y miércoles 27 de marzo. Con este panorama, la semana que viene habrá tan sólo un día de clases, el del lunes 25, y no se volverá a las escuelas hasta el miércoles 3 de abril. Para esa semana, además del paro docente, se suman los feriados de Semana Santa (jueves y viernes), el fin de semana y el feriado puente del 1 y 2 de abril. Unas "minivacaciones" de otoño tanto para los alumnos como para los maestros....