Una sanguillermina premiada entre las dirigentes y empresarias del país

SAN GUILLERMO. - El Centro Comercial, Industrial y de la Producción de Sunchales difundió un parte de prensa de FE.CE.CO., en el mismo se informa que Estela Maris Coria, de “Semillera Santa Fe SA”, obtuvo la distinción en el reconocimiento a las mujeres empresarias de CAME. Resultó ganadora en la categoría Trayectoria Empresarial. La empresa es Socia del Centro Comercial, Industrial y Agropecuario de San Guillermo, quien la propuso para el Premio Mujer Empresaria Fececo 2024, siendo elegida ganadora provincial en su categoría y es por ello que representó a la provincia de Santa Fe en el Premio Mujer Empresaria Nacional.

Como cada año, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) reconoce el rol de la mujer empresaria con un encuentro que reúne a más de 100 dirigentes y empresarias de diferentes puntos del país. Hasta ahí fueron las representantes de la Federación de Cámaras Empresarias del Comercio y Otras actividades (Fececo) de la provincia de Santa Fe.

Se trata de Gabriela Roldán, de Gugatec SRL de Esperanza, en la categoría “Innovación Digital”; Paulina María Tessio, de Telplast SRL de Sauce Viejo, en la categoría “Inspiración Empresarial”; Estela Maris Coria, de Semillería Santa Fe S.A. de San Guillermo, en la categoría “Trayectoria Empresarial”.

Durante la premiación de CAME, en Capital Federal, se le otorgó el primer premio a Estela Maris Coria, de Semillería Santa Fe S.A., dentro de la misma categoría - Trayectoria Empresarial-. Fue un momento muy emotivo para la empresaria representante de la Fececo, oriunda del noroeste santafesino.

Durante la apertura del evento, que busca promover el posicionamiento de la mujer en el mundo empresarial, la directora de CAME Mujeres, María Laura Teruel, repasó los logros del sector en capacitación de mujeres empresarias, internacionalización y territorialidad: “Crecimos sumando cinco provincias que no tenían representación de Mujeres Empresarias, y comprometimos a las dos restantes para lograr las 23 provincias y CABA. Hoy hay finalistas de 20 provincias y CABA”, destacó.

El secretario general de la CAME y vicepresidente 3° de la Fececo, Ricardo Diab, puso en valor “el esfuerzo que hacen todas las mujeres empresarias en un contexto dirigencial complejo. Cuenten con CAME para poder desarrollar y potenciar su participación gremial y sus empresas”, expresó.

Asimismo, el presidente de la CAME, Alfredo González, remarcó que “va creciendo la participación de las mujeres empresarias, no sólo en esta distinción sino en el trabajo gremial empresario”. Y destacó que se trabaja “fuertemente en nuestras bases para que cada vez sean más las mujeres empresarias que se sumen a las comisiones directivas de las cámaras empresarias en cada región del país”.