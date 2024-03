Diputados santafesinos piden sumar la vacuna contra el dengue al calendario de vacunación

En el marco del peor brote de dengue del que se tenga registro en la Argentina, los diputados nacionales por Santa Fe, Mónica Fein y Esteban Paulón presentaron un proyecto de ley para incorporar la vacuna contra el dengue en el calendario oficial de vacunación. En el proyecto impulsado por los socialistas, se plantea que las dosis se aplicarían en forma gratuita, priorizando a la población con mayor riesgo de desarrollar formas graves de la enfermedad.

En Rosario se confirmaron ya 12 mil casos de dengue en lo que va del año, pero estiman que las personas infectadas son muchas más ya que la enfermedad se puede cursar con síntomas leves o casi asintomática. La estimación de los especialistas es que aún falta para llegar al pico de casos. Advierten, además, que la circulación del virus se extenderá lo que resta de marzo y abril.

En el artículo 4 del proyecto de ley impulsado por Fein y Paulón se establece: "Incorpórase al Calendario Nacional de Vacunación, en el marco del artículo 6 de la Ley Nacional N° 27.491, el esquema completo de vacunación contra el virus del dengue priorizando a las poblaciones que sean consideradas población de riesgo de acuerdo a los criterios fijados por el Ministerio de Salud de la Nación".

En el texto se aclara que más allá del dengue el objetivo es también evitar la transmisión de zika y chikungunya, otras enfermedades transmitidas por el mosquito. Por eso, se pide "establecer en todo el territorio nacional, la implementación de una campaña periódica de concientización y sensibilización dirigida a la población en general, a fin de promover la adopción de medidas preventivas necesarias para prevenir el Dengue (DENV), Zika (ZIKV) y Chikungunya (CHIKV), reforzando las actividades en el período epidémico. La campaña deberá tener difusión en los medios de comunicación nacionales, provinciales y entidades públicas nacionales, como así también en distintas plataformas de redes sociales".

Por otra parte, los legisladores nacionales por Santa Fe piden "implementar, en coordinación con las autoridades jurisdiccionales competentes en la materia, operativos de fumigación orientados a la eliminación de mosquitos adultos infectados en áreas donde se detecta transmisión activa que se llevarán adelante por personal debidamente capacitado y entrenado bajo las orientaciones técnicas internacionalmente aceptadas previa evaluación por la autoridad sanitaria pertinente, teniendo en cuenta la situación epidemiológica, el riesgo de aparición de resistencia en los insectos, el impacto causado en la salud ambiental y el costo de este tipo de tratamiento".

Y otra pata preventiva del proyecto se orienta a los productos para ahuyentar mosquitos. En el texto se establece la necesidad de "promover la producción del producto DEET (Dietil-meta-toluamida), repelente de insectos y concertar su elaboración en los laboratorios públicos productores de medicamentos comprendidos en la ley 27.113". Y se pide "establecer el precio máximo uniforme de los productos para repelentes de insectos de corta y larga duración, de cualquier modalidad y presentación, producidos por establecimientos comerciales privados, que deberá ser fijado teniendo en consideración el costo del producto elaborado en los establecimientos públicos y el derecho de las empresas a una utilidad razonable". Y se tiene en cuenta que no todos pueden acceder a la compra de estos productos. Por eso, se establece "proveer por sí, o por medio de convenios con las autoridades sanitarias provinciales o municipales, la entrega del producto en forma directa, urgente y gratuita a la población que se atiende en los efectores públicos de salud que no posean seguridad social, con excepción de los afiliados al Pami, que serán debidamente incluidos en la prestación".

LISTAS DE ESPERA PARA LA VACUNACION

La vacuna contra el dengue empezó a llegar a la ciudad en diciembre. Pero la demanda empezó a crecer en las últimas semanas acompañando el crecimiento de los casos. Las farmacias de Rosario están a la espera de la llegada de una nueva partida de vacunas contra el dengue. Las droguerías van recibiendo semanalmente las dosis desde Buenos Aires y las distribuyen de acuerdo a la demanda. Las dosis tienen su costo. Por estos días, a principios de marzo, hay que desembolsar 70.000 pesos por cada dosis. Las obras sociales no la cubren, sí las reconocen dos prepagas nacionales.

LA ACLARACION DEL GOBIERNO

Mientras tanto, el gobierno nacional, a través del vocero presidencial, Manuel Adorni, dio a conocer que por ahora no ve "necesario" sumar la vacuna contra el dengue, ya existente en el ámbito privado, al calendario nacional. El anuncio se da en medio del brote de la enfermedad en todo el país y luego de la aparición de proyectos que impulsan la incorporación de esa medida preventiva. Adorni se refirió este lunes a la situación sanitaria que ya cuenta con 79 víctimas fatales por esa afección. Y, a pesar de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud sobre la vacunación, declaró: "Por el momento, no consideramos que sea necesario". En su habitual conferencia de prensa, el funcionario detalló: "Es un tema que lo monitorea permanentemente el Ministerio de Salud. Cuando haya que cambiar algo de la normativa o de la obligatoriedad de la vacuna o de que ésta se puede incluir en el calendario de vacunación se va a hacer; por ahora, esa decisión no está en agenda". También se refirió a la posibilidad de reactivar la publicidad para campañas de prevención: "Por supuesto que hay pauta publicitaria en caso de que haya alguna emergencia o alguna cuestión que haya que comunicar, por ahora el caso del dengue no está dentro de esa posibilidad". Igualmente, hasta el momento son muchos los pedidos que vienen realizando los distintos funcionarios del país presentando proyectos de comunicación pidiendo tomar medidas urgentes para incluir la vacuna contra el dengue en el calendario nacional y prevenir mayores consecuencias. (Fuente: La Capital).