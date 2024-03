Alerta amarillo por tormentas para Rafaela

El Servicio Meteorológico Nacional emitió este martes por la tarde un alerta por tormentas que abarca al centro y sur de la provincia de Santa Fe para las próximas horas y para la madrugada y la mañana de este miércoles. El aviso es de nivel naranja en los departamentos General López, Constitución, Rosario, San Lorenzo, Caseros e Iriondo. Mientras que es de grado amarillo en Belgrano, San Jerónimo, San Martín, La Capital, Las Colonias, Castellanos y Garay.

“El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por ráfagas intensas, importante actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y principalmente abundante caída de agua en cortos períodos”, informó el organismo.

En ese sentido, el SMN precisó que se estiman valores de precipitación acumulada entre 50 y 70 mm (nivel amarillo) y entre 50 y 90 mm (nivel naranja).

Ante estas advertencias, el organismo recomendó no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse, y no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

Además, estar atento ante la posible caída de granizo, informarse por las autoridades y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

LOS ALERTAS

Nivel naranja: se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.

Nivel amarillo: posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.