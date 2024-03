Fuerte impulso al sistema acusatorio en la Justicia federal de Rosario

El presidente de la Corte y del Consejo de la Magistratura de la Nación, Horacio Rosatti, destacó hoy, en el marco de la Primera Reunión del Consejo Asesor Interinstitucional de la Reforma Procesal Penal Federal, que “(estamos) todos comprometidos para llevar adelante esta iniciativa que estuvo largamente demorada”.

“El crimen está organizado y no podemos enfrentarlo como un Estado o una justicia desorganizada”, dijo Rosatti.

“Muchas veces se dice que el Poder Judicial es resistente a los cambios. Puede haber sido, pero no lo es en este caso. No lo será en este caso. Estamos asumiendo el compromiso militante. Estuvimos la semana pasada en Rosario y estaremos la semana siguiente para monitorear. Estamos en comunicación permanente con el ministro de Justicia, con la Defensoría y la Procuración. No seremos resistentes de ninguna manera a este cambio, porque pensamos que este cambio es benéfico para todos, y fundamentalmente para los justiciables”, remarcó.

Por invitación del Ministro de Justicia, el presidente de la Corte manifestó que su presencia “pretende ser un testimonio de un compromiso militante para llevar adelante el Código Procesal Penal que establece un sistema acusatorio”. Aquí, “jueces, camaristas federales, el Presidente de la Junta Federal de Cámaras Federales, integrantes del Consejo de la Magistratura, todos (estamos) comprometidos para llevar adelante esta iniciativa que estuvo largamente demorada”, destacó.

“El objetivo es una Justicia más ágil, más pronta, más transparente y, fundamentalmente, más eficaz para el esclarecimiento de los ilícitos”, agregó.

Rosatti destacó la experiencia de Salta y de Jujuy y adelantó que “probablemente Cuyo sea el próximo lugar donde se implemente, para que además vayan tomando nota de la forma que lo estamos organizando en Rosario”.

En tal sentido, el presidente de la Corte destacó que el director y subdirector de Infraestructura, el director de Tecnología y la Escuela Judicial estarán instalados en Rosario hasta el 6 de mayo, “relevando las deficiencias y procurando las anotaciones necesarias para que esta propuesta se concrete con éxito”.