El Gobierno elimina otros dos organismos nacionales

El vocero presidencial Manuel Adorni afirmó hoy que el Gobierno de Javier Milei es el único que en los primeros 100 días no ha tenido el acompañamiento de la política y que, sin embargo, tiene gobernabilidad “por el apoyo de la gente en virtud de cumplir lo que hemos prometido y de hacer lo que había que hacer”.

Adorni ponderó durante la habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada que “ningún otro gobierno atacó desde el inicio al déficit fiscal como madre de todas las batallas para terminar con la inflación y con la destrucción de la moneda, ni ha avanzado tan rápido en materia de seguridad y en la lucha contra el narcotráfico”.

A su vez, el vocero anunció que el Ministerio de Economía decidió eliminar el Instituto de Agricultura Familiar Campesina-Indígena y el Consejo Nacional de Agricultura Familiar luego de una “revisión de datos calamitosos y profundamente desoladores”. Con un total de 964 empleados y 164 delegaciones, el organismo se va a reducir a una Dirección con 64 empleados, lo que va a significar un ahorro de 9 mil millones de pesos.

Lo que sigue son las principales definiciones de Adorni durante la conferencia de prensa de este martes en Casa Rosada:

✅ “El caso de Milei es atípico porque es el primer gobierno al que, dentro de los primeros 100 días, se le rechaza un DNU y donde se intentó parar el país”.

✅ “Ningún otro gobierno se había animado a meterle la mano en el bolsillo a la política ni expuso tanto a la política como lo ha hecho el del Presidente Milei. Estábamos acostumbrados a que el Estado sea patrimonio del partido gobernante y de su séquito de militantes, y ahora está donde debe estar, que es al servicio de la gente”.

✅ "El concepto de gobernabilidad hasta aquí estaba dado porque gran parte de la política estaba unida desde la misma vereda, sin importar demasiado lo que le pase a la gente. Ahora se da por el apoyo de la gente en virtud de cumplir lo que hemos prometido y de hacer lo que había que hacer y por lo que la gente votó para que hagamos”.

✅ “El Ministerio de Economía decidió avanzar con la eliminación del Instituto de Agricultura Familiar Campesina-Indígena y del Consejo Nacional de Agricultura Familiar luego de una revisión de datos calamitosos y profundamente desoladores”.

✅ “El organismo, que tenía un total de 964 empleados y 164 delegaciones, se va a reducir a una Dirección con 64 empleados, lo que va a significar un ahorro de 9 mil millones de pesos. El 85% de su presupuesto se dedicaba a pagar sueldos y funcionaba como una agencia de empleo político”.

✅ "Por el tema de los alquileres quiero recordar que las libertades del DNU están vigentes, al menos las que no están suspendidas judicialmente. Nadie va a quedar a merced de la mala política, para todo hay plan B y alternativas diseñadas".

✅ "Cualquier fórmula jubilatoria que se ponga sobre la mesa va a contemplar que no se siga perdiendo poder adquisitivo, que cumpla con el equilibrio fiscal y que se discuta por todos los sectores".

✅ "Que se haya corrido la audiencia pública del gas es un tema absolutamente burocrático. No queremos retrasar ningún aumento, simplemente hay leyes y normativas que cumplir”.

✅ "Las razones de la renuncia de Guibert son estrictamente personales. Los reemplazos no los anunciamos hasta que no se tome la decisión definitiva o hasta que esté publicado en el Boletín Oficial".

✅ "No está en agenda ninguna visita del Presidente Milei a México. El que no lo tenga en agenda no significa que no ocurra. Si en algún momento está confirmada, se los comunicaré".