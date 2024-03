Uno de los días más celebrados en todo el mundo, independientemente de países y culturas es el Día del Padre.

Es un día muy especial para homenajear a nuestros padres, decirles cuánto los queremos y lo importantes que son.

En este artículo te contamos cuándo se celebra en distintas partes del mundo, las tradiciones según los países, cuándo se celebró por primera vez el Día del Padre, películas para ver e ideas para celebrarlo. ¡No te vayas sin descubrirlo!



¿Cuándo es el Día del Padre?

El Día del Padre se celebra el 19 de marzo en los países de tradición católica europea por coincidir con el Día de San José.

Varios países europeos, como Francia o Reino Unido y la mayoría de países iberoamericanos adoptaron la fecha estadounidense, por lo que actualmente festejan el Día del Padre el tercer domingo de junio.

Estos países dejan para el 19 de marzo la celebración del Día Internacional del Hombre, tomando como ejemplo a San José. No obstante, la fecha del Día del Hombre se celebra internacionalmente en noviembre, y no en marzo.

En Rusia, el Día del Padre coincide con el Día de los Defensores de la Patria el 23 de febrero, mientras que en Libia, Jordania y Palestina coincide con el primer día del verano, el 21 de junio.

El origen del Día del Padre, ¿por qué se celebra?

La idea de crear el Día del Padre surgió en Estados Unidos, concretamente en 1910, cuando una mujer llamada Sonora Smart Dodd quiso rendir homenaje a su padre que había criado en solitario a ella y a sus cinco hermanos, en una granja del estado de Washington. A Sonora se le ocurrió la idea, mientras escuchaba un sermón sobre el Día de la Madre en la Iglesia. Propuso la fecha para el 5 de junio, que era el cumpleaños de su padre.



Los niños hablan de su papá por Juan Llorca

En 1924 llego la primera declaración oficial por parte del presidente Calvin Coolidge que apoyó la idea de establecer un día nacional del padre.

No fue hasta 1966 cuando llegó la declaración definitiva del presidente Lyndon Johnson, estableciendo la fecha de la efeméride en Estados Unidos para el tercer domingo de junio.

La celebración fue ganando adeptos y se extendió por todo el mundo, eso sí, con diferentes fechas y tradiciones.



Películas para ver el Día del Padre

A continuación mostramos algunos títulos de películas que reflejan las relaciones entre padres e hijos, para disfrutar y reflexionar en familia:

*Cuestión de Sangre (EEUU. Director: Tom McCarthy. Año 2021): un operario de una plataforma petrolífera ubicada en Estados Unidos viajará a Marsella a demostrar la inocencia de su hija, quien está en prisión por un asesinato que no ha cometido.

*El Padre (EEUU. Directora: Florian Zeller. Año 2020): un hombre de 80 años vive solo y ha rechazado todas las cuidadoras contratadas por su hija. Ella se encuentra en la disyuntiva de dejar a su padre vivir su vida a su manera o ver como se deteriora progresivamente.

*La Cita Navideña de Papá (Reino Unido. Director: Mick Davis. Año 2020): un padre trata de lidiar con una pérdida devastadora y la relación con su hija adolescente. Ella intentará ayudarlo a través de una plataforma de citas sentimentales.

*Padre no Hay Más que Uno (España. Director: Santiago Segura. Año 2019): en esta divertida comedia familiar un padre de 5 hijos deberá hacerse cargo de la casa, después de que su esposa se va de viaje. Resultará una tarea más complicada de lo que esperaba.

*La Canción de mi Padre (EEUU. Director: Andrew Erwin. Año 2018): el líder de una banda de Gospel, logra un gran éxito musical. Esta canción refleja la dura relación que tuvo con su padre, debiendo reconciliarse con su pasado.

*El Hijo de Jean (Francia. Director: Phillippe Lioret. Año 2016): un hombre que nunca conoció a su padre recibe una llamada de un desconocido desde Canadá. Dice haber conocido a su padre fallecido, quien le dejó un cuadro como herencia.

*En Busca de la Felicidad (EEUU. Director: Gabriele Muccino. Año 2006): un vendedor con muchas dificultades económicas se hace cargo de su hijo. Deberán afrontar por adversidades hasta lograr alcanzar su sueño de una vida mejor.

*Big Fish (EEUU. Director: Tim Burton. Año 2003): un hombre no tiene una buena relación con su padre, pero al enterarse que padece de una enfermedad terminal regresará a su hogar para compartir sus últimos momentos.

*Yo soy Sam (EEUU. Director: Jessie Nelson. Año 2001): un hombre con deficiencias mentales es el padre de una adorable e inteligente niña de 7 años. Deberá demostrar legalmente que está capacitado para criar a su hija.

*La Habitación del Hijo (Italia. Director: Nanni Moretti. Año 2001): una familia que vive al norte de Italia sufre la terrible pérdida de su hijo. El padre, un psicoanalista, se siente culpable y devastado por su muerte.

*La Vida es Bella (Italia. Director: Roberto Benigni. Año 1997): en la época del inicio de la Segunda Guerra Mundial un hombre, su esposa y su pequeño hijo son internados en un campo de exterminio. El hará todo lo posible por atenuar esta terrible situación ante su hijo.

*Mrs. Doubtfire: Papá por Siempre (EEUU. Director: Chris Columbus. Año 1993): después del proceso de divorcio un padre pierde la custodia de sus hijos por su inmadurez. Tratará de acercarse a ellos haciéndose pasar por una amable cuidadora de niños.





¿Qué hacer para celebrar el Día del Padre?

Cualquier acto que le demuestre a tu padre que te acuerdas de él y que lo aprecias será más que suficiente para hacerle feliz.

Si estás lejos, una llamada, y si vives en la misma ciudad o a poca distancia, quizás puedas hacerle una visita, invitarlo a comer o hacer alguna actividad que os guste a todos.

En España es tradición reunirse en familia con los padres, los abuelos, los bisabuelos, y darles algún presente que simbolice nuestro amor por ellos. En los colegios, los niños suelen hacer manualidades para regalar a papá y las madres suelen comprar regalos del Día del Padre para obsequiar al papá de parte del bebé.

Aunque seguramente se contentará con que vayas a visitarlo y le des un abrazo, también puedes regalarle algún detalle bonito, como una foto familiar enmarcada, imanes de foto para la nevera, un libro, un disco o algo que le guste. A nadie le amarga un dulce. Aquí te dejamos ideas muy originales para regalar a tu padre, ¡seguro que encuentras el regalo ideal para él!

Si no tienes la suerte de tener a tu padre siempre podrás recordar los días de playa o de campo cuando eras pequeña o pequeño, los detalles del día a día, ver alguna foto, o videos y dar gracias por enseñarte todo lo que aprendiste de él.

También puedes compartir reflexiones, memes, fotos o frases para el Día del Padre en las redes sociales, con las etiquetas #DiadelPadre #FelicidadesPapa #FelizDiadelPadre

¡Feliz Día del Padre!