Un buen sorteo para River

El sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores determinó que River tendrá un comienzo, en principio, más accesible que el resto de los equipos argentinos, dado que también se definieron los rivales de San Lorenzo, Rosario Central, Estudiantes de La Plata y Talleres de Córdoba. El elenco de Núñez encabezará el Grupo H que completan Libertad de Paraguay, Deportivo Táchira de Venezuela y Nacional de Uruguay.

En tanto, San Lorenzo se enfrentará con Palmeiras de Brasil, Independiente del Valle de Ecuador y Liverpool de Uruguay en el F. En cuanto a Rosario Central, integrará el G con Peñarol de Uruguay, Atlético Mineiro de Brasil y Caracas de Venezuela.

Estudiantes de La Plata se medirá con Gremio de Brasil, otro rival durísimo, The Strongest de Bolivia, que se hace fuerte en la altura, y Huachipato de Chile. Asimismo, Talleres de Córdoba chocará con San Pablo de Brasil, Barcelona de Ecuador y Cobresal de Chile en el B.

La fase de grupos se iniciará en los primeros días de abril y culminará en la semana del 19 de mayo, al tiempo que los octavos de final se jugarán entre el 14 y el 21 de agosto. Los cuartos de final se disputarán del 18 al 25 de septiembre, las semifinales, del 23 al 30 de octubre y la final, a partido de único, se disputará el 30 de noviembre en Buenos Aires.



SUDAMERICANA: BOCA CON EL EQUIPO DE POCHETTINO

La Conmebol realizó el sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, en una edición de la competencia internacional que tendrá a Boca como uno de los principales protagonistas.

El "Xeneize" compartirá el Grupo D con el subcampeón vigente, Fortaleza (del rafaelino Tomás Pochettino), Nacional Potosí (Bolivia) - juega como local a casi 4.000 metros de altura- y Sportivo Trinidense (Paraguay).

Por el lado de Racing, integrará el H junto a Coquimbo Unido (Chile), Sportivo Luqueño (Paraguay) y Red Bull Bragantino (Brasil), en otra zona bastante complicada. Lanús, por su parte, será cabeza de serie del G, que lo completan Metropolitanos (Venezuela), Cuiabá (Brasil) y Deportivo Garcilaso (Perú).

Defensa y Justicia chocará en la primera instancia del certamen con Independiente Medellín (Colombia), Universidad César Vallejo (Perú) y Always Ready (Bolivia) en el A, mientras que Belgrano jugará en el C con Internacional (Brasil), Defín (Ecuador) y Real Tomayapo (Bolivia). Por último, Argentinos Juniors se medirá en el F con Corinthians (Brasil), Racing (Uruguay) y Nacional (Paraguay), en otra dura zona.