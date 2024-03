Cómo reaccionó el mercado en los 100 días del Gobierno libertario

Se cumplen los 100 días de Javier Milei al frente de la Presidencia de la Nación y con la promesa de la liberación y la desregulación de la economía, los inversores vieron renovado su entusiasmo y la apuesta a la Argentina. Pero, ¿cómo reaccionó el mercado y quienes fueron ganadores y perdedores en estos primeros 100 días? ¿Cómo se viene gestionando la deuda pública y la regularización del comercio exterior? ¿Alcanza con el canje en manos de organismos públicos y las licitaciones de Bopreales?.

Ignacio Sniechowski, Head Of Research de Grupo IEB analizó para Noticias Argentinas estos tres meses y fracción de gestión y dijo que "el impacto en el mercado de acciones argentino comenzó a sentirse fuerte tras el triunfo de Milei en la segunda vuelta".

Desde el viernes anterior hasta fines de diciembre el mercado tuvo un rally fenomenal con inversores entusiasmados por las expectativas de un cambio de rumbo.

Aunque, advierte, luego de esos máximos, la suerte del SP Merval quedó atada a la evolución del US$ CCL. Subas en el CCL habilitaron valores más altos en el índice y viceversa, explicó.

En cuanto a los sectores "ganadores" y perdedores", sostuvo que el comportamiento de los sectores no fue igual: bancos y reguladas fueron claros ganadores, mientras que materiales fue claro perdedor.

A futuro, Sniechowski ve un mercado que continuará lateralizando en el rango US$870 / US$1.000 al compás de lo que continúe ocurriendo con lo que denominamos el "test" político; es decir el derrotero que sufra el DNU y la Ley Bases.

Por su parte Lucas Decaud, Analista de Renta Fija de Grupo IEB, sostuvo que en lo referente a "la deuda hard dollar los bonos suben 14% en promedio en lo que va del año encontrándose en niveles máximos desde la reestructuración de Guzmán". Lo que se observa como un punto positivo y una muestra de confianza en los nuevos rumbos.

"Dentro de estos títulos, los más líquidos, el AL30 y GD30 suben 26% y 24% en el año. El mercado pagó para ver por un lado y los primeros resultados tanto en materia fiscal como cambiaria y monetaria fueron buenos en los primeros tres meses llevando los bonos a paridades records", agregó Decaud.

Sumado a estas buenas primeras noticias el BCRA viene recomponiendo reservas a un ritmo acelerado desde el recambio de gobierno, comprando más de US$ 10.000 MM con lo que ya se podría hacer frente a los vencimientos de julio 2024 y enero 2025.

Los próximos desafíos que deberá superar la actual administración para que la deuda siga avanzando será el problema de la gobernabilidad y así poder avanzar con las reformas que facilitaría la recuperación económica, mientras que en el segundo trimestre será importante conocer la reacción social.

En relación con la deuda en pesos, el Tesoro venía refinanciando los vencimientos durante los primeros meses estirando el plazo al vencimiento de los bonos, mientras que con lo recaudado por arriba de las obligaciones a las que tenía que hacer frente usaba este dinero para recomprar deuda del Tesoro en manos del BCRA contribuyendo al saneamiento de la hoja de balance.

Finalmente, la semana pasada llevó a cabo un canje de todos los bonos con vencimiento en 2024 como se había comprometido previamente con el FMI que se conoció a través del Staff Report del organismo.

Se despejaron vencimientos por un valor efectivo de $ 42,8 billones, con una adhesión del 77% (privados entrando al canje en un 20% aproximadamente de sus tenencias), indicó el analista financiero Salvador Vitelli.

El canje permitió estirar la duration promedio de la deuda en pesos de 0,46 años a 3 años, reduciendo la carga de obligaciones de este año, lo que ayudaría a conseguir el superávit financiero.

Para el resto del 2024 se asume que los vencimientos quedaron enteramente en manos de privados sumando un total de $15,5 BB, por lo que los vencimientos son manejables. Se despejo el calendario de deuda de 2024.

En relación con la deuda de los importadores, el BCRA lleva colocados USD 7.900 MM, lo que representa una absorción de pesos de alrededor de 70% de la base monetaria, pero solo entre diciembre y enero se volvió a acumular deuda de importadores por US$ 7.000 MM por lo que no resolvió el problema, aunque si permitió regularizar sus deudas a los importadores más apremiados.

El gobierno saldrá a licitar nuevamente la serie 3 de Bopreales esta semana. La serie 3 es la que menos incentivos tiene respecto de las series anteriores y en las 3 subastas anteriores suscribió 892 millones de dólares de los 3.000 millones totales del stock. (NA)