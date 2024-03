El Concejo definió los temas para tratar en la sede de Bomberos Voluntarios

La mañana del lunes transcurrió más bien tranquila en el sexto piso del edificio municipal, en el que se encuentra el Concejo Municipal de Rafaela, donde se analizaron media docena de proyectos, la mayoría correspondientes a la Comisión de Gobierno. De esta manera, el cuerpo legislativo definió el orden del día para la sesión del jueves que se desarrollará desde las 19:00 hs. en la sede de la Asociación de Bomberos Voluntarios (Jorge Newbery 674), entidad que conmemora sus 15 años de actividad.

El primer proyecto sobre la mesa fue de declaración, impulsado por el bloque opositor, en rechazo a la privatización del Banco de la Nación Argentina. El mismo comienza, en su considerando, relatando su historia que inicia en octubre de 1891 por el entonces presidente de la Nación Carlos Pellegrini, quien sentenció: “Este banco se funda únicamente en servicio de la industria y del comercio”. En Rafaela, su sucursal abrió un 14 de marzo de 1892, siendo una de las primeras del país. Más abajo se mencionan los beneficios que presta el BNA que no son pocos, y culmina recordando que, dentro del paquete original de la Ley Ómnibus, se propuso la privatización de 41 empresas, entre las que se encuentra el Banco Nación.

“La intención de privatizar al Banco por parte del gobierno nacional, ya fue rechazada por trabajadores y el gremio de La Bancaria con diversas manifestaciones en todo el país”, señala. En su artículo 1°, se rechaza el intento de privatización -que es parcial- del Banco de la Nación Argentina por considerarlo una institución estratégica para el desarrollo nacional. Al respecto, habló la concejal Valeria Soltermam al expresar: “Hay una movida a nivel nacional de rechazar esta posibilidad. Nos parecía importante también una señal para los trabajadores del sector acompañar con una declaratoria y por eso la presentamos. Recordemos que es un ente que genera superávit que en el año pasado fue de 700.000 millones de pesos. Por eso llama mucho la atención de que se quiera privatizar, no solo por la posibilidad que les da a muchos sectores como herramienta financiera, sino también lo que sucede con el sector social. Mucha gente puede estar bancarizada gracias a la existencia del Banco Nación”.



PROYECTOS DE RESOLUCIÓN

A través de un proyecto de resolución, los concejales de la oposición solicitan al Ministerio de Economía de la Provincia “que Billetera Santa Fe vuelva a implementarse tal como lo fue en sus inicios, haciendo especial hincapié en su sistema de ingresos”. En su considerando se lee: “Que la reconversión del Programa en una mera herramienta financiera como contrapartida de cómo fue pensada inicialmente, ha generado descontento en la población, atravesada a su vez por la crisis general, la inflación y el aumento desmedido de precios”.

En diálogo con diario LA OPINIÓN, Soltermam manifestó que “en estos tiempos, ser comerciante es una verdadera odisea, con el aumento de los servicios, la derogación de la Ley de Alquileres, la baja en las ventas, hay que contener al comercio”.

Otro de los proyectos, pero impulsado por el oficialismo, es el que solicita a la Secretaría de Transporte de la Nación dependiente del Ministerio de Economía, el mantenimiento del subsidio al transporte público. “El transporte público es esencial para garantizar la accesibilidad a las personas con movilidad reducida. Los sistemas de transporte público suelen estar equipados con rampas, ascensores y otras facilidades que permiten a las personas con discapacidades físicas o movilidad reducida desplazarse de manera segura y cómoda. Esto promueve la inclusión y la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos”, dice en su considerando.

Al respecto, Ceferino Mondino consideró que “es imposible pensar que, en Rafaela, que hoy es una ciudad mediana, no haya transporte público, es algo que al contrario, tiene que potenciarse, porque indudablemente nuestra ciudad no deja de crecer”. “Hacemos este pedido invocando que se sostenga y que Rafaela no se quede sin transporte público. La idea es sumar las voces para sostener este reclamo o esta mirada hacia el futuro”, amplió.

Si bien se dio despacho al proyecto, Mondino, junto a la concejal Paz Caruso (quien integra la Comisión de Seguimiento de Transporte Público), propondrá una reunión con el subsecretario de Infraestructura, Servicios y Ambiente, Juan Pablo Aversa, para estar al tanto de la información actualizada del transporte público local.

Y otro proyecto de resolución es el impulsado por los concejales Lisandro Mársico y Carla Boidi, en el que se solicita al Ministerio de Salud de la Nación la incorporación de la vacuna contra del dengue aprobada por ANMAT -cuyo costo se acerca a los 100 mil pesos- al calendario Nacional de Vacunas 2024, como vacuna exclusiva para las zonas (regiones) de riesgo del país. Y en su Art. 2º se lee: “Solicítese al Ministerio de Salud de Santa Fe que arbitre los medios necesarios para la provisión de dicha vacuna en el territorio provincial”. Cabe aclarar que, según lo informado por Boidi, la zona del país más afectada es la integrada por las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

Los aportes realizados por el concejal Martín Racca quien es también médico, entiende más algunas cuestiones y cuenta con información actualizada en la temática, fueron valorados por Boidi y Mársico, por lo que el proyecto presentará algunas modificaciones antes del jueves.



MINUTAS DE COMUNICACIÓN

Una minuta de comunicación propuesta por los concejales de la oposición, es la que lleva adjunta una carta con fecha de febrero proveniente de los vecinos del barrio Nuestra Señor de Luján, manifestando su inquietud ante los reiterados hechos de inseguridad que viven a diario. Por tal motivo, solicitan al DEM, que analice llevar a cabo las siguientes acciones preventivas: cámaras domo de monitoreo en la zona delimitada por calles Av. Brasil y Aragón, Ramón y Cajal y Aragón, y Ramón y Cajal y J. V. González; mayor iluminación en calle Aragón; y cierre del pasaje de Ramón y Cajal y Aragón, previo acuerdo con el Club Peñarol para que se pueda seguir ingresando a la cancha.

Lo defendió Juan Senn diciendo: “Fuimos con Valeria (Soltermam) al barrio, nos encontramos con los vecinos y lo recorrimos. Les roban a toda hora del día. Literalmente roban y se van en bicis o caminando, pasan como si nada. La situación es compleja”. En tanto, la concejal Carla Boidi (Unidos para Cambiar Santa Fe), informó que, a los pocos días de haber recibido la nota, funcionarios municipales fueron al lugar, y ya lo están analizando para llevar a cabo acciones correspondientes con el Ejecutivo.

En la otra minuta, los concejales Alejandra Sagardoy, Augusto Rolando, Mabel Fossatti, Mondino, Mársico y Boidi solicitan al DEM que a través de las áreas que corresponda evalúen la posibilidad de “trasladar la parada de colectivo correspondiente al transporte interurbano y que por lo general es utilizada por la empresa "Ruta 70", ubicada en la intersección de Av. Santa Fe y calle Zamenhof, hacia el frente del Parque Balneario Municipal”.

En los fundamentos se afirma que “el sitio se ha tornado inadecuado para que micros de gran porte, estacionen a los fines de subir sus pasajeros, siendo que se ha convertido en un nudo vial peligroso". "El traslado de la parada del transporte interurbano facilitará la circulación normal del tráfico vehicular y generará mayor seguridad a quienes abordan la línea "Ruta 70", añade.